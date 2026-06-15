Un ucrainean şi un român născut în Ucraina, găsiţi vinovați de incendierea intenționată a unor proprietăți ale lui Keir Starmer

O rețea rusă de sabotaj online se află în spatele unei serii de incendii provocate la reședința familiei lui Sir Keir Starmer și la alte ținte care au legătură cu prim-ministrul britanic, conform unei investigații realizate de Financial Times. Un cetăţean ucrainean şi un cetăţean român născut în Ucraina au fost găsiţi luni vinovaţi de atacuri prin incendiere asupra proprietăţilor lui Starmer în mai 2025, în numele unui personaj misterios pe care l-au cunoscut doar ca „EL Money”, transmite Reuters.

Timp de cinci zile în mai 2025, poliţia a fost chemată la incendii declanşate la o casă din nordul Londrei care avea legătură cu Starmer, la o altă proprietate din apropiere unde prim-ministrul locuise anterior, şi la un automobil Toyota ce aparţinuse în trecut liderului laburist britanic.



Ucraineanul Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, a fost găsit vinovat de tribunalul Old Bailey din Londra de două capete de acuzare de incendiere din imprudenţă, fără a ţine cont că puteau fi puse în pericol vieţi. El a fost achitat de acuzaţiile de incendiere cu intenţia de a pune în pericol vieţi.

Lavrinovici şi cetăţeanul român Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, au fost găsiţi vinovaţi de conspiraţie în vederea comiterii de incendieri.



Ucraineanul Petro Pocinok, în vârstă de 37 de ani, a fost achitat de aceeaşi acuzaţie.



Pronunţarea sentinţelor va avea loc vineri.

Rusia se află în spatele rețelei

Rusia se află în spatele rețelei ce a incendiat locuința premierului britanic, scrie FT. Aceeași rețea a coordonat și acte de vandalism asupra unor moschei, cu scopul de a alimenta tulburările din societatea britanică. Este printre cele mai grave operațiuni de sabotaj coordonate de actori pro-ruși împotriva unui lider occidental.

În timpul procesului, care a durat șase săptămâni, procurorii au dezvăluit că tânărul Roman Lavrinovici a fost coordonat prin intermediul aplicației Telegram de o persoană care folosea pseudonimul “El Money”. Conversațiile dintre cei doi se desfășurau în limbile rusă și ucraineană.

Procurorii nu au indicat cine sau ce entitate s-ar fi putut afla în spatele contului.

„El Money” opera din Rusia

Investigația Financial Times, bazată pe arhive Telegram, tranzacții cu criptomonede, probe judiciare și discuții cu oficiali occidentali, a concluzionat că „El Money” opera din Rusia și avea legături strânse cu gruparea de hackeri pro-Kremlin NoName057(16). Autoritățile americane au descris anterior această organizație drept un proiect susținut de statul rus.

Financial Times scrie că NoName și alte grupuri de hackeri ruși care se prezintă drept patriotice au încercat să recruteze online intermediari pentru a promova interesele geopolitice ale Kremlinului și pentru a alimenta dezordinea în Europa, amplificând mesaje de extremă dreapta și anti-imigrație.

Potrivit investigației, aceeași persoană care a coordonat atacurile asupra proprietăților lui Starmer a recrutat și alte persoane din Marea Britanie pentru a vandaliza moschei și alte obiective din Londra, cu graffiti anti-islamice. Acțiunile ar demonstra încercările unor actori aflați în Rusia de a amplifica tensiunile sociale și politice din Regatul Unit.

Recrutat pe Telegram

„El Money” l-a recrutat pe Lavrinovici pe Telegram la sfârșitul lui 2024, într-o perioadă în care ucraineanul posta în grupuri de Telegram în limbile rusă și ucraineană în căutarea unor „slujbe ocazionale” la Londra. Potrivit probelor prezentate în instanță, după ce a fost contactat de “El Money”, a primit inițial sarcini aparent minore, precum tipărirea și lipirea unor afișe ale unei organizații numite “Direct Action”.

La prima vedere, Direct Action se prezenta drept o mișcare de extremă dreapta din Marea Britanie, care încuraja atacurile împotriva moscheilor și a vehiculelor poliției. Investigația FT arată însă că gruparea era administrată din Rusia, iar conținutul său era creat inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale. Administratorii au fost identificați prin diverse erori care au dezvăluit folosirea alfabetului chirilic și a fusului orar rusesc.

În primele luni ale anului 2025, Direct Action a început să încurajeze vandalizarea moscheilor și centrelor islamice din sudul Londrei. Lavrinovici a recunoscut în instanță că a participat la cel puțin două astfel de acțiuni. În total, cel puțin șapte incidente similare au avut loc în capitala britanică între ianuarie și februarie 2025.

Șapte luni de manipulare

Probele din proces au arătat că El Money a petrecut șapte luni manipulându-l pe Lavrinovici pentru a-l atrage în acte minore inițiale, precum propagandă și vandalism, și abia apoi, Lavrinovici a primit instrucțiuni să atace obiective asociate premierului britanic. Acestuia i s-a cerut să incendieze un automobil Toyota RAV4 care îi aparținuse anterior lui Starmer, precum și două proprietăți.

Pe 8 mai 2025, Lavrinovici a incendiat mașina aflată în nordul Londrei. După trei zile, el a provocat un incendiu la un apartament în care Starmer locuise în anii 1990. În noaptea de 12 mai, a urmat cel mai grav incident, când a fost incendiată locuința familiei premierului de pe Countess Road.

În momentul atacului, în casă locuia cumnata lui Starmer împreună cu fiica sa de nouă ani. Femeia a alertat pompierii după ce a auzit explozii și a observat fum și flăcări la intrarea locuinței. Fiica sa a fost trezită de fum, iar femeia, care suferă de astm, a întâmpinat dificultăți de respirație. Nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit mărturiei sale, Lavrinovici a acceptat să participe la atacuri deoarece avea nevoie de bani pentru tratamentul medical al tatălui său din Ucraina. El a declarat ulterior că a început să se teamă de coordonatorul său și că se simțea amenințat. De asemenea, a afirmat că nu știa că obiectivele vizate aveau legătură cu premierul britanic și că îl consideră pe președintele rus, Vladimir Putin, „un terorist”.

Ancheta Financial Times a identificat și legături financiare cu Rusia. Portofelul de criptomonede utilizat de Lavrinovici a primit transferuri provenite din conturi care efectuaseră tranzacții prin intermediul Garantex, o platformă sancționată de Statele Unite pentru presupusa facilitare a activităților unor grupări de criminalitate cibernetică.

Investigația mai arată că Direct Action avea conexiuni directe cu un canal Telegram în limba rusă numit „Youth of the Saboteur”, care publica ghiduri pentru recrutarea unor cetățeni ucraineni aflați în Europa Occidentală și pentru folosirea acestora în operațiuni de sabotaj. Potrivit documentelor analizate de FT, administratorii acestui canal colaborau cu membri ai rețelei NoName.

În dimineața zilei de 13 mai, la câteva ore după ultimul incendiu, Lavrinovici îi trimitea mesaje disperate lui „El Money”, întrebând când va primi banii promiși pentru operațiune. Nu a mai primit niciun răspuns. Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, polițiștii londonezi au descins la locuința sa și l-au arestat.

Sabotajele Moscovei s-au înmulțit și au devenit mai agresive în Europa

Operațiunile de sabotaj ale Moscova s-au înmulțit și au devenit mai agresive în Europa în ultimii ani, dar atacurile incendiare asupra proprietăților lui Starmer sunt cel mai dramatic exemplu în care un lider occidental este vizat de hackeri ruși care folosesc intermediari din lumea infracțională, scrie Financial Times.

Ciaran Martin, fostul șef al Centrului Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie, parte a agenției de informații GCHQ, a declarat că Rusia operează printr-un schimb liber de activitate și expertiză între serviciile de informații ale statului și grupurile infracționale: „De cele mai multe ori, hackerii și infractorii sunt liberi să facă ce vor, atâta timp cât nu afectează interesele Rusiei“.

Deși legăturile directe dintre grupările implicate și autoritățile de la Moscova rămân dificil de demonstrat, investigația Financial Times evidențiază modul în care rețele online afiliate intereselor Kremlinului pot recruta persoane vulnerabile din Europa pentru a desfășura acțiuni de destabilizare și intimidare.

Editor : M.C