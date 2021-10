Un vas condus de un căpitan român avea la bord o tonă de cocaină. 15 membri ai echipajului au ajuns în închisoare

Un vas care naviga sub pavilion liberian, având căpitan român, transporta peste o tonă de cocaină, drogurile fiind confiscate în nordul Franței. Nouăsprezece dintre cei 20 de membri ai echipajului au fost puși sub acuzare în acest caz: 15 au ajuns în închisoare, iar patru au fost plasați sub control judiciar, relatează Agerpres.

Nava, având oficial o încărcătură de cretă, venea din Brazilia, făcuse o escală în Spania și avea ca destinație portul belgian Anvers. Vasul „Trudy” a fost interceptat însă „pe baza unor informaţii” și redirecționat către portul Dunkerque, din nordul Franţei, unde a fost inspectat. În total au fost confiscate, 1.127 kg de droguri, au declarat pentru AFP surse apropiate anchetei. Drogurile erau ascunse în cală, iar marfa are o valoare pe piață de câteva zeci de milioane de euro.

În timpul operaţiunii, care s-a derulat la 1 octombrie, toți cei 20 de membri ai echipajului, de diverse naţionalităţi (printre care ruşi, ucraineni, filipinezi şi etiopieni), inclusiv căpitanul român, au fost reţinuţi şi ulterior plasaţi în arest preventiv. 19 dintre membrii echipajului au fost puși sub acuzare de un tribunal din Paris pentru „import de stupefiante în bandă organizată”, „asociere pentru comiterea unei infracţiuni” şi „import şi posesie de mărfuri periculoase pentru sănătatea publică”. O persoană are statut provizoriu de martor asistat, dar sursele franceze nu precizează despre cine este vorba și care este situația căpitanului român.

Editor : Luana Pavaluca