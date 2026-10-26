O rafală puternică de vânt a împins un vas de croazieră care transporta peste 3.300 de pasageri şi membri ai echipajului înspre două nave-container în timp ce părăsea portul german Bremerhaven de la Marea Nordului duminică seara, conform informaţiilor furnizate luni de poliţie, transmite Xinhua.

Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Vasul Mein Schiff 3 al TUI Cruises se îndrepta spre Insulele Canare din Spania când accidentul a avut loc, în jurul orei locale 17:30 (16:30 GMT).

În pofida asistenţei oferite de remorchere, nava de croazieră a fost împinsă de rafală spre două nave-container ancorate la cheu, conform poliţiei.

Vasul de croazieră a lovit mai întâi o navă-container mai mică înainte să se îndrepte spre una mai mare, notează Xinhua, citată de Agerpres.

Nava mare a suferit o ruptură de câţiva metri pe partea stângă, precum şi daune la ghidajele containerelor.

Mein Schiff 3 a suferit daune la bărcile de salvare, macaralele pentru bărci şi la partea exterioară a căii de acces.

Nu s-au raportat răniţi sau infiltrări de apă.

După coliziune, Mein Schiff 3 s-a întors la terminal. Autorităţile au interzis iniţial tuturor celor trei nave să navigheze, dar mai târziu au ridicat restricţia pentru nava-container mai puţin avariată.

Poliţia investighează incidentul, inclusiv dacă s-a comis o infracţiune de reglementare de către căpitanul navei de croazieră.

TUI Cruises a anunţat că la bordul Mein Schiff 3 se aflau 2.428 de pasageri şi 922 de membri ai echipajului în momentul coliziunii.

Compania a anulat călătoria planificată către Insulele Canare după ce a constatat că nava necesită reparaţii imediate la un şantier naval.

Luni dimineaţă, pasagerii au fost informaţi că voiajul nu va mai avea loc şi li s-a cerut să se întoarcă acasă.

Editor : Liviu Cojan