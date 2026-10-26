Live TV

Galerie Foto Un vas de croazieră s-a ciocnit cu două nave-container într-un port din Germania provocând daune substanțiale

Data publicării:
Mein Schiff 3 nava croaziera profimedia-1146713877
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O rafală puternică de vânt a împins un vas de croazieră care transporta peste 3.300 de pasageri şi membri ai echipajului înspre două nave-container în timp ce părăsea portul german Bremerhaven de la Marea Nordului duminică seara, conform informaţiilor furnizate luni de poliţie, transmite Xinhua.

Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia | Poza 1 din 6
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia | Poza 2 din 6
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia | Poza 3 din 6
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia | Poza 4 din 6
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia | Poza 5 din 6
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia | Poza 6 din 6
Vasul de croazieră Mein Schiff 3. Foto: Profimedia
,

Vasul Mein Schiff 3 al TUI Cruises se îndrepta spre Insulele Canare din Spania când accidentul a avut loc, în jurul orei locale 17:30 (16:30 GMT).

În pofida asistenţei oferite de remorchere, nava de croazieră a fost împinsă de rafală spre două nave-container ancorate la cheu, conform poliţiei.

Vasul de croazieră a lovit mai întâi o navă-container mai mică înainte să se îndrepte spre una mai mare, notează Xinhua, citată de Agerpres.

Nava mare a suferit o ruptură de câţiva metri pe partea stângă, precum şi daune la ghidajele containerelor.

Mein Schiff 3 a suferit daune la bărcile de salvare, macaralele pentru bărci şi la partea exterioară a căii de acces.

Nu s-au raportat răniţi sau infiltrări de apă.

După coliziune, Mein Schiff 3 s-a întors la terminal. Autorităţile au interzis iniţial tuturor celor trei nave să navigheze, dar mai târziu au ridicat restricţia pentru nava-container mai puţin avariată.

Poliţia investighează incidentul, inclusiv dacă s-a comis o infracţiune de reglementare de către căpitanul navei de croazieră.

TUI Cruises a anunţat că la bordul Mein Schiff 3 se aflau 2.428 de pasageri şi 922 de membri ai echipajului în momentul coliziunii.

Compania a anulat călătoria planificată către Insulele Canare după ce a constatat că nava necesită reparaţii imediate la un şantier naval.

Luni dimineaţă, pasagerii au fost informaţi că voiajul nu va mai avea loc şi li s-a cerut să se întoarcă acasă. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accidentfurgo
Accident pe DN1, în Ciolpani. Un autobuz s-a ciocnit cu o autoutilitară. ISU intervine cu ambulanță, mașină de descarcerare, elicopter
Cabinet meeting of the Federal Government
Germania este ținta unor activități „intense” de spionaj rusesc, avertizează cancelarul Friedrich Merz
rumen radev profimedia
Rumen Radev critică rezoluţia PE privind atacurile în Marea Neagră. Ce îl nemulțumește pe premierul bulgar
acc1
Trafic rutier blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident rutier. O persoană, încarcerată
Alice Weidel
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă îngrijorările lui Putin: „Să impunem negocieri”
Recomandările redacţiei
Demonstrators supporting the opposition ''Student List'' electoral list take to the streets after former Serbian President Aleksandar Vucic officially conceded defeat
Mișcarea de protest fără lideri, din Serbia, se confruntă acum cu...
aeroportul henri coanda
Aproape un milion de euro confiscați pe Aeroportul Otopeni, dispăruți...
Donald Trump (R) meets with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) at the White House, shake hands
Benjamin Netanyahu se laudă cu sprijinul primit de la Donald Trump în...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_001INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două...
Ultimele știri
Măsurile anunțate de Universitatea din Iași după arestarea fiului lui Tudorel Toader, acuzat de viol
Donald Trump laudă posteriorul lui Nicki Minaj, la un miting electoral în Michigan: „diabolic de magnific” și „e greu de ratat”
Ce nu ți se spune despre piloți: Un sfert zboară extenuați, iar majoritatea au adormit la manșă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, procedură estetică la 49 de ani. Actrița s-a lăsat înțepată din cap până în decolteu: „Să le...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a...
Adevărul
Putin cere ca NATO să se retragă la granițele din 1997. Ce înseamnă asta pentru flancul estic?
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: merge toată echipa, numai el NU! Marea absență de la Gala Balonului de Aur 2026
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite...
Newsweek
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...