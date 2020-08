O navă de salvare finanțată de artistul stradal Banksy este aproape de a declara stare de urgență în mijlocul Mediteranei, în condițiile în care autoritățile europene refuză să le acorde ajutor, la bordul navei aflându-se 89 de refugiați salvați, în timp ce nava salvgardează o barcă de cauciuc cu alți 130 de refugiați, printre care mulți răniți și epuizați, relatează The Guardian.

Vasul, denumit „Louise Michel”, după o feministă franceză, a pornit la drum în secret în data de 18 august din portul spaniol Burriana, în apropiere de Valencia, și se află acum în mijlocul Mării Mediterane de unde a salvat, joi, 89 de oameni, printre care 14 femei și copii.

Vineri, echipajul format din activiști din Europa au răspuns unui apel de urgență din partea Moonbird, un aparat de zbor care monitorizează ambarcațiuni în pericol ale migranților din Mediterană. Moonbird descoperise o barcă de salvare staționară care părea că se scufundă.

Cele 130 de persoane de pe barca respectivă au primit veste de salvare, a precizat un purtător de cuvânt al echipajului. Barca este în prezent salvgardată de Louise Michel care deja are la bord 89 de migranți salvați și mai poate primi până la un maximum de 120 la bord.

Barca de cauciuc se află în zona malteză a apelor Mediteranei, este aglomerată, ia apă și are la bord un cadavru și numeroși oameni răniți, după multe zile în mijlocul valurilor.

Echipajul de pe Louise Michel susține că nici autoritățile malteze și nici cele italiene nu au acționat în niciun fel când au primit semnalele prin care refugiații le cereau ajutorul.

„Oamenii au stat așezați într-o combinație de apă de mare și combustibil timp de mai multe zile. Este noapte, iar statele europene nu își fac treaba. Își refuză responsabilitatea în timp ce noi ne străduim să îi ținem pe acești oameni în viață... avem nevoie de ajutor imediat”, a spus Lea Reisner, șefa operațiunilor de pe Louise Michel.

„Acești oameni sunt supraviețuitorii cărora le întoarceți spatele, UE. După ce au scăpat de orori și lipsă de umanitate, au nevoie de siguranță. Trebuie să acționați acum”, au transmis cei de pe Louise Michel pe contul lor de Twitter.

Neeske Beckmann de la Moonbird a declarat: „Am privit șocați când am văzut barca de cauciuc – era incredibil de aglomerată, iar oamenii de la bord încercau să arunce apa care se infiltrase înăuntru cu mâinile goale. Am știu că e vorba de o situație de urgență, așa că am trimis un semnal de panică spre toate autoritățile și actorii din zonă. Autoritățile europene responsabile nu au reacționat la semnalul nostru. Singurii care au răspuns au fost cei de pe Louise Michel”.

Până acum, peste 500 de refugiați și migranți au murit în Marea Mediterană, iar acesta este doar numărul celor descoperiți, numărul real fiind, cel mai probabil, mult mai mare.

Editor: Adrian Dumitru