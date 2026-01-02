Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un

O navă cargo rusească care s-a scufundat în Marea Mediterană în circumstanțe misterioase anul trecut transporta în secret componente dintr-un tip de reactor folosit de submarinele cu propulsie nucleară, iar destinația finală a echipamentului ar fi fost Coreea de Nord, potrivit unui nou raport.

Nava Ursa Major făcea parte din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei – vase care transportă arme, petrol și alte mărfuri, ocolind sancțiunile internaționale.

Autoritățile maritime spaniole au răspuns apelului de urgență transmis de vasul Ursa Major pe data de 23 decembrie 2024. Nava, care se afla la aproximativ 110 kilometri de portul Cartagena din Spania, suferise trei explozii în camera motoarelor. Compania rusească ce opera vasul, Oboronlogistika, a pus incidentul pe seama unui „atac terorist”.

Echipele de salvare au recuperat 14 membri ai echipajului – alți doi nu au mai fost găsiți niciodată. Vasul s-a scufundat la scurt timp după aceea.

Investigatorii spanioli au ajuns la concluzia că vasul Ursa Major transporta carcase pentru reactoare nucleare VM-4SG folosite de submarinele din clasa Delta IV din era sovietică. Foto: Profimedia Images

Căpitanul navei le-a spus investigatorilor că vasul transporta peste 100 de containere goale, părți dintr-un spărgător de gheață rusesc și două macarale uriașe. Pe punte, au fost observate și două obiecte mari, acoperite cu o prelată albastră, ce cântăreau fiecare în jur de 70 de tone.

Căpitanul le-a spus investigatorilor că obiectele misterioase erau doar niște „capace de canalizare”, însă investigatorii spanioli au ajuns la concluzia că erau de fapt carcase pentru reactoare nucleare VM-4SG folosite de submarinele din clasa Delta IV din era sovietică, potrivit dezvăluirilor ziarului spaniol La Verdad.

Scufundarea vasului rusesc Ursa Major: o defecțiune mecanică sau un atac cu torpilă?

Ursa Major a plecat din Sankt Petersburg și ar fi urmat să ajungă în portul din Vladivostok – o rută foarte ocolitoare pentru un vas care transporta oficial doar componente dintr-un spărgător de gheață și containere goale.

O astfel de rută ar avea mai mult sens dacă destinația reală ar fi portul Rason din Coreea de Nord, aflat la doar 320 de kilometri de Vladivostok. Se poate ca macaralele aflate la bord să fi fost necesare pentru a descărca marfa grea transportată, având în vedere că portul nord-coreean nu dispune de astfel de facilități.

Coreea de Nord a publicat în luna decembrie fotografii care par să arate un submarin nuclear aproape finalizat. Foto: KCNA

Echipamentul transportat de Ursa Major era critic pentru eforturile nord-coreenilor de a construi primul lor submarin nuclear, în portul din Rason, cu care Coreea de Nord vrea să amenințe Statele Unite.

Căpitanul navei rusești a declarat inițial că vasul a suferit o defecțiune mecanică, dar echipele de salvatori au raportat avarii la nivelul corpului navei care semănau cu cele produse de o torpilă, potrivit United24media.

Mai multe nave rusești au vizitat locul unde s-a scufundat Ursa Major, inclusiv nava spion Yantar, care dispune de echipamente de recuperare subacvatică de mare adâncime, ceea ce indică faptul că la bordul vasului naufragiat se aflau echipamente cu o mare valoare strategică.

