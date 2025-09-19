Un videoclip al propagandistului Soloviov deconspiră locația unei baze secrete rusești de drone. Cum a profitat Ucraina de asta

Videoclipurile parțial pixelate publicate de Ministerul Apărării din Rusia și de televiziunea de stat au dezvăluit din greșeală locația unei baze secrete rusești de drone, deoarece elementele ușor de identificat au rămas încă vizibile.

Site-ul independent de știri Radio Liberty (RL) a publicat un articol amplu care analizează dezvoltarea capacităților de război cu drone ale Rusiei de la începutul invaziei.

O parte a raportului a arătat cum, după examinarea atentă a trei videoclipuri slab cenzurate ale principalei baze de drone „Rubicon” din Moscova postate online, au identificat locația acesteia – Centrul de Convenții și Expoziții Patriot situat la 50 de kilometri (30 de mile) sud-vest de Moscova, scrie Kyiv Post.

Primul era un videoclip al Ministerului Apărării postat pe Telegram în octombrie 2024; al doilea era un reportaj TV din februarie realizat de Vladimir Soloviov, propagandistul șef al Moscovei; al treilea a fost publicat pe canalul Telegram al Rubicon în august, pentru a sărbători prima aniversare a înființării sale în iulie anul trecut.

Fiecare dintre videoclipuri a încercat să ascundă detalii prin estomparea sau pixelarea anumitor zone ale facilității vizibile în fundal.

În special cenzurarea videoclipului lui Soloviov nu a reușit să ascundă totul și a lăsat expuse detalii importante.

Într-o singură secvență, un semn distinctiv iluminat al toaletei, care comută periodic între rusă și engleză, apare și în videoclipurile promoționale pentru centrul Patriot. Într-un al doilea clip, Soloviov și gazdele sale trec pe lângă o coloană cu panouri, difuzoare și alte echipamente specifice locației.

„Indicații”

RL a avut acces și la imagini care nu au fost difuzate, printre care se aflau standuri cu postere „patriotice” și obstacole utilizate pentru antrenarea operatorilor de drone FPV (first-person video) și vehicule asociate frecvent cu operațiunile rusești cu drone de pe linia frontului.

Folosind „indiciile” lui Soloviov ca punct de plecare, elementele vizibile în celelalte două videoclipuri, care au fost mai bine editate, au dezvăluit, de asemenea, caracteristici specifice Patriot – printre acestea se numărau trape metalice în podea într-un depozit de echipamente și plase de camuflaj care sunt caracteristice sălilor de expoziție ale site-ului – una dintre acestea fiind listată în calendarul centrului ca fiind alocată permanent „Direcției de Cercetare Avansată Interspecii și Proiecte Speciale”.

RL a reușit să geolocalizeze părți din videoclipuri, identificând faptul că vehiculele se aflau într-o parcare situată în apropierea complexului expozițional principal și indicând că Centrul Rubicon se află în sălile C și D, situate în partea de sud a Centrului Expozițional Patriot.

Baza Rubicon

Rubicon a fost înființat pentru a dezvolta și achiziționa sisteme fără pilot, pentru a proiecta tactici de luptă cu drone, pentru a instrui operatorii de UAV și pentru a-și desfășura personalul pe linia frontului. Acesta este format din șapte unități separate, care angajează până la 150 de persoane și care susțin că au sprijinit din ce în ce mai mult forțele ruse, inclusiv în operațiunile din acest an din Kursk și din regiunea Donețk din Ucraina.

În luna mai, dronele ucrainene au vizat Centrul Expozițional și un sistem de apărare aeriană Pantsir în două atacuri separate asupra site-ului. Potrivit RL, atacurile au vizat Rubicon, folosind informațiile obținute din emisiunea lui Soloviov.

Nu este pentru prima oară când tehnicienii lui Putin comit erori grave sau chiar hilare. În urmă cu trei ani un afiș realizat cu ocazia Zilei Marinei Ruse a luat ca fundal festiv portavionul american Nimitz.

Editor : Sebastian Eduard