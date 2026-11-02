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Un zbor de la Londra la Sofia a fost redirecţionat la Budapesta, în urma unei alerte cu bombă. A fost escortat de un avion de luptă

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avion decolează la răsărit, cu soarele în față
Foto: Profimedia Images
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Un avion al companiei aeriene Wizz Air care zbura de la Londra la Sofia a fost redirecţionat către aeroportul de la Budapesta, luni, în urma unei alerte cu bombă, iar un avion ungar de vânătoare de tip Gripen a fost desfăşurat pentru a escorta aeronava. Aceasta a aterizat în capitala ungară, unde poliţia a luat măsuri suplimentare după aterizare.

Ministrul ungar al Apărării Romulusz Ruszin-Szendi a confirmat incidentul pe Facebook.

„Avionul a fost vizat de o alertă cu bombă, ceea ce a obligat echipajul să întrerupă zborul. Aterizarea a fost securizată de un avion de vânătoare (de tip) Gripen”, a scris el, potrivit News.ro.

„Militarii noştri au dovedit, încă o dată, că sunt capabili să fie desfăşuraţi imediat dacă este necesar şi să asigure securitatea spaţiului aerian ungar”, a adăugat el.

Potrivit site-ului de urmărirea zborurilor FlightRadar24, aeronava de tip Airbus A321, care urma să aterizeze pe aeroportul de la Sofia către ora locală 13.25 (şi ora României), a fost redirecţionat către Ungaria în timp ce survola Bosnia-Herţegovina, relatează The Idependent.

Autorităţile au efectuat o inspecţie de securitate a aeronavei şi pasagerilor, au declarat reprezentanți ai companiei Wizz Air pentru site-ul de ştiri 24.hu.

Compania aeriană a confirmat că un zbor de la Londra la Sofia a fost redirecţionat din cauza unei alerte cu bombă.

„Wizz Air confirnă că zborul care asigura azi (luni) o legătură Londra-Sofia a fost redirecţionat către Budapesta, în urma unei alerte cu bombă primită în timpul zborului”, a declarat un purtător de cuvînt al companiei.

„Aparatul a fost redirecţionat şi a aterizat în deplină siguranţă pe Aeroportul Internaţional Ferenc Liszt de la Budapesta, conform protocoalelor şi procedurilor de securitate în vigoare. El a ajuns apoi într-o zonă de staţionare dedicată, în care autorităţile competente au efctuat controale de securitate necesare în avion şi asupra pasagerilor”, a anunţat el.

„Wizz Air cooperează deplin cu autorităţile. Securitatea pasagerilor şi echipajului rămâne prioritatea noastră absolută”, a adăugat purtătorul.

Autorităţile ungare au anunţat că poliţia a luat măsuri suplimentare după aterizare.

1Serviciul de pregătire a apărării aeriene a Ungariei şi-a dovedit, o dată în plus, eficienţa într-o situaţie reală”, potrivit ministrului ungar al Apărării.

1Un zbor al companiei Wizz Air care asigura o legătură de la Londra la Sofia a fost vizat de o alertă cu bombă, obligând aparatul să devizeze de la itinerariul iniţial şi să ceară autorizaţia de a ateriza pe Aeroportul Internaţional de la Budapesta”, a anunţat el.

„Serviciul de permanenţă al apărării aeriene al NATO a declanşat o alertă de tip «ALPHA». Un avion de vânătoare de tip Gripen al Forţelor apărării ungare a decolat în câteva minute şi a escortat aparatul civil până la aterizarea în deplină siguranţă la Budapesta”, a anunţat el.

„Avionul de vânătoare s-a întors apoi la baza de la Kecskemét, iar poliţia a preluat pentru a desfăşura operaţiunile necesare. Vigilenţa operaţională nu este o simplă rutină, ci o responsabilitate”, a anunţat ministrul.

Editor : M.B.

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