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Video Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de deturnare. Israelul a trimis avioane de vânătoare

Data actualizării: Data publicării:
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Avion Flydubai. Foto: Profimedia
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Din articol
Israelienii au tratat incidentul ca o potențială deturnare Cod de urgență în spațiul aerian al Iordaniei

Un zbor Flydubai de la Dubai la Tel Aviv, cu 174 de pasageri la bord, dintre care 27 de copii, a aterizat miercuri în Arabia Saudită după ce o altercație fizică între piloți a declanșat un semnal de urgență care a stârnit inițial temeri privind o deturnare și a determinat Israelul să mobilizeze avioane de vânătoare, relatează ynetnews.com.

Flydubai a confirmat ulterior că semnalul de urgență a fost declanșat de o altercație între piloți. Aeronava a aterizat în siguranță pe un aeroport din Tabuk, Arabia Saudită, după ce a dispărut pentru scurt timp de pe serviciile publice de urmărire a zborurilor. Aceasta a reapărut pe aceste servicii după aterizare.

Israelienii au tratat incidentul ca o potențială deturnare

Aeronava a transmis pentru scurt timp un cod care indica o posibilă interferență ilegală în timp ce zbura spre Israel. Autoritățile israeliene au tratat inițial incidentul ca pe o potențială deturnare, dar au stabilit ulterior că alerta a fost aparent declanșată de violențe între piloți în cabina de pilotaj.

Incidentul a determinat o reacție majoră din partea serviciilor de securitate din Israel. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării Israel Katz au convocat o consultare urgentă privind securitatea, în timp ce Divizia de Operațiuni a Poliției Israeliene a ordonat înființarea unui centru de comandă comun cu alte agenții de securitate.

După aterizare, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a organizat o evaluare a situației împreună cu comandantul Forțelor Aeriene, șefii direcțiilor militare de Operațiuni și Informații, precum și alți ofițeri de rang înalt. Agenția de securitate internă Shin Bet, serviciul de informații Mossad, poliția și Consiliul Național de Securitate au efectuat, de asemenea, evaluări, în timp ce oficialii încercau să stabilească ce s-a întâmplat la bordul aeronavei.

Traseul avionului Flydubai, potrivit Flightradar. Foto: Flightradar24

Contrar zvonurilor care au circulat online în timpul incidentului, spațiul aerian israelian nu a fost închis.

Aeronava Flydubai plecase din Dubai, din Emiratele Arabe Unite, la ora 7:05 dimineața și urma să aterizeze pe Aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv, în jurul orei 9:30 dimineața.

Cod de urgență în spațiul aerian al Iordaniei

La aproximativ 90 de minute de la decolare, în momentul în care aeronava a intrat în spațiul aerian iordanian, aceasta a transmis codul de transponder 7700, codul internațional care semnalează o urgență generală. Ulterior, a transmis codul 7500, care indică o interferență ilegală cu o aeronavă și este asociat de obicei cu o deturnare.

Aproximativ în același timp, aeronava a făcut o întoarcere, s-a îndreptat înapoi spre spațiul aerian saudit și a început să zboare la o altitudine mai joasă deasupra regatului. După ce inițial s-a îndreptat spre sud, a virat spre vest, rămânând totuși deasupra Arabiei Saudite.

Avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au fost mobilizate de urgență, în timp ce autoritățile încercau să determine ce se întâmpla la bordul aeronavei.

În timpul intervenției inițiale, un oficial israelian din domeniul securității a declarat că autoritățile nu aveau dovezi definitive privind o deturnare, dar erau îngrijorate deoarece nu reușiseră să stabilească contactul cu pilotul.

„Nu există informații definitive cu privire la o deturnare. Pilotul a activat un semnal de urgență”, a declarat oficialul la momentul respectiv. „Nu reușim să stabilim contactul cu pilotul, iar acest lucru este îngrijorător.”

Autoritățile au stabilit ulterior că situația de urgență a fost, aparent, rezultatul unei altercații între piloți, și nu al unei tentative de deturnare. În cele din urmă, aeronava a aterizat în Arabia Saudită cu pasagerii la bord.

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Compania aeriană a fost surprinsă de încăierarea din cabină. Conform unor informații ale Channel 12 din Israel, pilotul este de origine rusă, iar copilotul este de origine ucraineană.

Poliția saudită i-a scos din avion pe piloții care se încăieraseră. CEO-ul Flydubai a anunțat că un alt avion îi va repatria pe cetățenii aflați la bord.

„Am auzit țipete și urlete, apoi am văzut că se deschidea cabina de pilotaj și era sânge acolo”, a descris un pasager,  într-o conversație cu Channel 12, situația de la bord.

Autoritățile investighează o suspiciune bazată pe informații conform cărora unul dintre piloți ar fi încercat să se sinucidă prăbușind avionul.

Se pare că celălalt pilot și-ar fi înjunghiat colegul pentru a împiedica prăbușirea. Datele de urmărire a zborului par să indice că aeronava a coborât aproximativ 4.000 de metri în câteva secunde, se menționează în rapoarte.

„Au fost momente în care am fost siguri că este sfârșitul”, a descris una dintre pasagerele zborului într-o conversație cu Channel 12. „Ne-am dat seama că o persoană din avion îl înjunghiase pe pilot cu un briceag”.

Potrivit ei, pasagerii israelieni și membrii echipajului „s-au năpustit asupra pilotului” și au reușit să-l imobilizeze. „Pe tot parcursul incidentului ne-am rugat și am rostit «Shema Yisrael». Avionul a efectuat o aterizare de urgență și abia după ce am aterizat am înțeles cu adevărat prin ce am trecut”, a concluzionat ea.

First footage from the plane

One of the passengers is covered in blood after fighting with the pilot.

The Tel Aviv–Dubai flight was able to land by a lucky coincidence: there were other pilots on board who were travelling on a business trip. They helped bring the airliner to an… https://t.co/3bhDuJwNyv pic.twitter.com/iCmWssWWWG

— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Unul dintre pasageri este plin de sânge după ce s-a luptat cu pilotul: acestea sunt primele imagini din interiorul avionului care fac acum turul Internetului.

Zborul Tel Aviv–Dubai a reușit să aterizeze datorită unei coincidențe fericite: la bord se aflau și alți piloți care călătoreau în interes de afaceri.

Aceștia au ajutat la dirijarea avionului către un aeroport din Arabia Saudită. Aceste informații au fost furnizate de pasagerii zborului.

Editor : M.C

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