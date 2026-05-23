Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un pasager a dezvăluit ce are în bagaj

Un zbor EasyJet cu destinaţia Londra a fost deviat către Roma după ce au apărut suspiciuni cu privire la un dispozitiv găsit în bagajul unui pasager, relatează Sky News.

Compania aeriană a declarat pentru Sky News că a efectuat aterizarea din precauţie, după ce un pasager a informat echipajul cu privire la situaţie.

Zborul EZY2618 a decolat marţi seara din Hurghada, Egipt, şi urma să aterizeze pe Aeroportul Luton în primele ore ale zilei de miercuri.

Cu toate acestea, EasyJet a precizat că zborul a fost deviat către Roma Fiumicino şi reprogramat pentru a fi operat în dimineaţa următoare, după ce echipajul a fost informat că o baterie externă încărca în bagajul unui pasager, notează Sky News,citat de News.ro.

„Căpitanul a luat apoi decizia de a devia cursul zborului ca măsură de precauţie, în conformitate cu normele de siguranţă”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, iar pasagerii au debarcat conform procedurilor obişnuite; le-am asigurat cazare la hotel şi mese acolo unde a fost posibil. Întrucât unii clienţi au rămas în aeroport, li s-au oferit băuturi răcoritoare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului este prioritatea absolută a EasyJet, iar compania îşi operează flota de aeronave respectând cu stricteţe toate recomandările producătorilor. Dorim să prezentăm scuze tuturor pasagerilor pentru neplăcerile cauzate de devierea zborului şi de întârzierea ulterioară.”

Incidentul vine după ce EasyJet a raportat că rezervările pentru zborurile de vară au fost mai scăzute decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, din cauza incertitudinii generate de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Compania aeriană a declarat că a vândut 58% din locurile disponibile pentru perioada de şase luni până la sfârşitul lunii septembrie, în scădere cu două puncte procentuale faţă de anul precedent.

Directorul executiv Kenton Jarvis a declarat pentru BBC Radio 4 luna aceasta că EasyJet „nu înregistrează nicio întrerupere în aprovizionarea cu combustibil” şi le-a promis pasagerilor: „Nu vom aplica suprataxe pentru combustibil, aşa că, odată ce aţi făcut rezervarea, acesta va fi preţul pe care îl veţi plăti”.

