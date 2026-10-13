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Un zbor spre Australia a fost anulat în ultimul moment din cauza ploșnițelor de la bord. Pasagerii au rămas în Italia

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zbor Qantas australia plosnite
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Pasagerii afectați au primit cazare și au fost transferați pe alte zboruri Un alt caz a ajuns în instanță în urma unui zbor KLM și Delta Air Lines

Un zbor al companiei aeriene Qantas, programat să plece din Italia spre Australia, a fost anulat după ce aeronava a fost retrasă temporar din serviciu pentru o „curățenie temeinică”, în urma identificării unei probleme cu ploșnițele de pat la mai multe scaune din cabina de pasageri. Incidentul a fost semnalat după ce pasagerii de la clasa economică s-au plâns că au fost mușcați în timpul unui zbor de 17 ore, relatează The Independent.

Aeronava Boeing 787 a companiei Qantas efectua, pe 9 octombrie, un zbor de aproximativ 17 ore din Australia către Italia, când mai mulți pasageri aflați la clasa economică au semnalat echipajului că au fost mușcați de ploșnițe de pat.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat că au fost raportate probleme la un număr mic de scaune. După aterizarea aeronavei la Roma, avionul a fost retras temporar din serviciu pentru a permite efectuarea unei operațiuni ample de curățare.

Măsura a dus la anularea zborului de întoarcere, programat pentru 10 octombrie, pe ruta Roma–Perth, în Australia.

„Ne cerem sincer scuze pasagerilor pentru anularea zborului de sâmbătă, de la Roma la Perth, măsură care le-a permis inginerilor și echipelor noastre de întreținere să efectueze o curățenie temeinică a aeronavei, după ce a fost identificată o problemă la un număr mic de scaune de la clasa economică”, a declarat reprezentantul companiei aeriene.

Pasagerii afectați au primit cazare și au fost transferați pe alte zboruri

Potrivit informațiilor apărute în presă, pasagerilor afectați de anulare li s-a asigurat cazare, iar ulterior au fost transferați pe alte zboruri. Reprogramarea călătoriilor s-a făcut în termen de 48 de ore de la ora de plecare prevăzută inițial.

Compania nu a oferit, în declarația citată, detalii suplimentare despre amploarea problemei sau despre numărul exact al pasagerilor care au reclamat mușcături.

Qantas susține că aeronavele sale sunt curățate periodic și că sunt supuse unor proceduri preventive de dezinfectare la fiecare 50 de zile.

Ploșnițele de pat sunt insecte mici, fără aripi, care se pot ascunde în spații înguste și crăpături. Ele pot fi transportate dintr-un loc în altul prin intermediul hainelor, valizelor sau lenjeriei de pat și pot supraviețui în condiții variate de mediu.

Insectele sunt atrase de căldură și de dioxidul de carbon emis de oameni, cu care se hrănesc. De aceea, scaunele, tapițeria și alte spații greu accesibile din mijloacele de transport pot deveni locuri în care se ascund.

Mușcăturile pot provoca mâncărimi, roșeață și umflături, însă reacțiile diferă de la o persoană la alta. Potrivit site-ului Better Health Channel, administrat de autoritățile din statul australian Victoria, ploșnițele de pat nu sunt considerate transmițătoare de boli la oameni.

„Mușcătura lor provoacă, de obicei, o umflătură mare, roșiatică și însoțită de mâncărime, care se estompează ulterior, lăsând o pată roșie”, precizează sursa citată.

Reacțiile nu sunt însă aceleași pentru toată lumea. Unele persoane nu prezintă niciun simptom vizibil după mușcătură, în timp ce altele pot dezvolta umflături roșii și mâncărimi persistente.

Un alt caz a ajuns în instanță în urma unui zbor KLM și Delta Air Lines

Incidentul de la Qantas nu este singurul caz în care pasagerii au reclamat prezența ploșnițelor de pat la bordul unui avion.

În decembrie 2025, o familie care călătorea din Statele Unite către Europa cu o aeronavă a companiei KLM Royal Dutch Airlines a susținut că insectele care se târau pe scaunele de la clasa business i-au afectat grav vacanța.

Familia a dat în judecată atât KLM, cât și partenerul său american, Delta Air Lines. Reclamanții au susținut că membrii familiei au fost „mușcați și răniți de ploșnițele care infestaseră cabina aeronavei”.

Cazul readuce în atenție dificultățile pe care le pot întâmpina companiile aeriene în prevenirea și identificarea infestărilor cu insecte în spațiile utilizate de numeroși pasageri, precum și disconfortul pe care astfel de incidente îl pot provoca în timpul călătoriilor.

Editor : Ana Petrescu

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