Live TV

Un ziar iranian a pus lideri europeni alături de Trump pe o listă cu ținte de lichidat, ca răzbunare pentru moartea lui Khamenei

Data actualizării: Data publicării:
Lideri europeni, pe lista țintelor iraniene. Foto captură de ecran
Lideri europeni, pe lista țintelor iraniene. Foto: captură de ecran
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Publicaţia iraniană Hamshahri, cotidian cu atitudine fermă ultraconservatoare şi provocatoare a municipalităţii Teheranului, a publicat o listă cu personalităţi care ar trebui să plătească pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei pe care figurează în special Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dar şi Friedrich Merz, Keir Starmer și Emmanuel Macron, relatează focus.de.

Actualul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat sâmbătă, într-un mesaj scris, că "răzbunarea" este "inevitabilă" după funeraliile tatălui său, ucis într-un atac americano-israelian în 28 februarie, în prima zi a războiului.

"Această răzbunare este voinţa naţiunii noastre şi ea trebuie să fie îndeplinită, inevitabil. Aceşti criminali, ale căror nume figurează pe o listă, vor duce în mormântul lor dorinţa unei morţi liniştite în patul lor", a afirmat - într-un text care îi este atribuit - Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcţia de lider suprem.

Publicaţia Hamshahri a publicat online sâmbătă seara o infografie care reia aceste cuvinte. Ea nu figurează totuşi în ediţia sa pe hârtie de duminică.

Aceasta arată fotografiile a 13 personalităţi care par să se refere la "lista" evocată de Mojtaba Khamenei, dar care nu menţionează niciun nume.

Pe această infografie, portretele preşedintelui american Donald Trump şi premierului israelian Benjamin Netanyahu apar cu ţinte marcate pe cap.

Pagina din ziarul iranian
Pagina din ziarul iranian

Pe această listă figurează de asemenea secretarul de Stat american Marco Rubio, dar şi lideri europeni, între care preşedintele francez Emmanuel Macron, şefa guvernului italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic demisionar Keir Starmer.

Iranul a reproşat ţărilor europene în timpul războiului că nu condamnă atacurile împotriva teritoriului său, ba chiar iau parte la ele, autorizând avioane militare americane să le survoleze spaţiul aerian. 

Infograficul îi prezintă și pe șefii guvernelor europene, toți purtând cămăși portocalii tipice prizonierilor americani. 

„O listă a celor care trebuie să aștepte răzbunarea din partea poporului iranian”, intitulează ziarul articolul online. 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
2
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când...
sindromul havana infrarosu
3
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele...
daniel zamfir la o sedinta
4
Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada...
Strâmtoarea Ormuz.
5
„Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu”. Avertisment pentru Europa de la...
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
Digi Sport
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone kamikaze LUCAS dezvoltate de SUA
Ministerul Apărării: Dronele au schimbat războiul. NATO investește peste 40 de miliarde de dolari în programul Drone Edge
DC: Confirmation Hearings
Senatorul american Lindsay Graham, aliatul lui Trump și susținător al Ucrainei, a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
Donald Trump.
Trump se laudă cu starea sa de sănătate: „Am terminat un control medical perfect. Am cerut încă un test cognitiv”
French head coach Didier Deschamps, Kylian Mbappe Emmanuel Macron and France's Sports Minister Marina Ferrari President of the French Football Federation Philippe Diallo French President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron visit the National Fo
CM 2026. Emmanuel Macron va fi la New York, în cazul în care echipa Franţei ajunge în finală
Recomandările redacţiei
sofer la volan
Camere obligatorii pentru monitorizarea șoferilor în toate mașinile...
Severe Thunderstorms Continue To Bring Rain And High Winds to New York City
HARTĂ Meteorologii au extins codul galben de furtuni: zonele...
Hartă cu Marea Chinei de Sud.
România și alte 13 ţări au semnat o declaraţie comună privind Marea...
Șezlonguri pe plajă.
Vacanța la mare, tot mai scumpă. Trucuri prin care pot fi reduse...
Ultimele știri
Avertisment DNSC: Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie. La ce trebuie să fiți atenți când rezervați vacanțe online
Pilotul român Adrian Rus - Sinner a murit într-un accident în Cehia. Anunțul Federației Române de Motociclism
Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani. A fost artizanul dezvoltării țării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a căsătorit cu un condamnat la moarte și a privit cum e executat: "Nu mai știu cine sunt". Ultimele cuvinte...
Cancan
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și...
Fanatik.ro
Istvan Kovacs de Ungaria arbitrează Universitatea Craiova în Liga Campionilor. Decizia UEFA de ultimă oră
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul de clasă mondială, cotat la 100 de milioane de euro, care și-a transformat porecla...
Adevărul
Cine sondează opinia publică și cum pot influența sondajele politica din România
Playtech
Cum eşti prins imediat că ai depăşit viteza în Bulgaria. Maşinile în care stau ascunşi poliţiştii de la...
Digi FM
Un tânăr care a crescut în grija statului a luat BAC-ul cu 8,53. Cum a reușit să își schimbe destinul și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bellingham nu s-a putut abține! I-a zis-o direct lui Tuchel, după Norvegia - Anglia: "Poate nu știe"
Pro FM
Noi dezvăluiri despre moartea lui Lauren Bennett. Tatăl artistei, declarații dure: „Nu a primit tratamentul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a cucerit-o total pe Sharon Stone: "Cea mai șic și talentată femeie din showbiz"
Adevarul
Patru capcane din piața construcțiilor în 2026: cum pot ajunge românii să plătească mai mult pentru aceeași...
Newsweek
Expert: Cum ar putea crește rapid pensiile militare? Proiectul de lege e blocat în Parlament
Digi FM
Cât costă prosopul de plajă cu Călin Georgescu în slip. Produsul inedit, scos la vânzare pe internet, a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, în organism după ce îți faci un tatuaj. Descoperirea care i-a pus pe gânduri pe...
Digi Animal World
Mercur retrograd ar putea influența și animalele de companie. 4 semne bizare pe care stăpânii nu trebuie să...
Film Now
Ana de Armas, impecabilă în costum de baie, în vacanță cu prietenii. Ce s-a întâmplat cu povestea de iubire...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...