Un ziar românesc de la Cernăuţi a publicat lista militarilor din regiune morţi în război. „1.800 de persoane, înmormântare cu onoruri”

Data publicării:
Cimitir Ucraina
Foto: Profimedia

Ziarul românesc „Gazeta de Herţa”, care apare la Cernăuţi, publică lista completă a tuturor militarilor din regiune care au murit pe front, în războiul declanşat de Federaţia Rusă, scrie Agerpres.

Redactorul şef al publicaţiei, Vasile Bâcu, susţine că sute de victime ale războiului declanşat în urmă cu patru ani provin din comunitatea românească din Ucraina.

„Dacă vorbim de regiunea Cernăuţi, avem circa 1.800 de persoane care sunt aduse acasă şi înmormântate cu onoruri, fără a-i lua în considerare pe cei dispăruţi fără urmă sau care sunt prizonieri. „Gazeta de Herţa” publică în fiecare săptămână imaginile celor căzuţi şi în fiecare grupaj câte 10, 12 sau 15 persoane sunt şi ostaşi de origine română”, a afirmat Bâcu.

Primarul localităţii Ciudei, Anatol Piţul, îşi manifestă îngrijorarea că numărul tinerilor de etnie română care sunt înrolaţi în armata ucraineană şi trimişi pe front este foarte mare.

„Avem şase pe care i-am înmormântat deja, dar avem încă 12 care sunt pierduţi fără ştire. Vreo 150 astăzi luptă încă pe front. Este un procent mare. Sunt plecaţi să îşi apere ţara. A fost înrolat un băiat, avea doi părinţi surdo-muţi. După doi ani şi cinci luni, l-au adus în sicriu acasă. Era o jale extraordinar de mare, deoarece toată lumea plângea pe părinţii care nu îşi puteau exprima durerea, pentru că nu puteau vorbi”, a mărturisit primarul comunei Ciudei în care majoritatea populaţie este românească.

 

