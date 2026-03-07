Live TV

Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce producţia de petrol din cauza războiului din Iran

Data publicării:
sonda de petrol cu rasarit pe fundal
Foto: Profimedia

Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol şi a declarat forţă majoră, în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv.

Decizia vine după ce şi alte state din regiune, precum Irak şi Qatar, au redus producţia de petrol şi gaze din cauza conflictului, scrie News.ro, preluând Reuters.

Războiul a blocat Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută energetică a lumii, responsabilă pentru aproximativ 20% din livrările globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Analiştii estimează că Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită ar putea fi nevoite să reducă în curând producţia, pe măsură ce capacităţile de stocare se apropie de limită.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a declarat oficial forţă majoră, potrivit unei notificări comerciale consultate de Reuters, după ce compania a redus producţia de ţiţei şi activitatea rafinăriilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Compania petrolieră de stat nu a precizat cu cât va reduce producţia. În luna februarie, Kuweitul producea aproximativ 2,6 milioane de barili de petrol pe zi.

KPC a precizat că reducerea producţiei este o măsură preventivă şi că situaţia va fi reevaluată pe măsură ce evoluează conflictul, compania fiind pregătită să revină la nivelurile normale de producţie atunci când condiţiile o vor permite.

Compania a invocat ameninţările explicite ale Iranului la adresa securităţii transporturilor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, atacurile continue asupra Kuweitului şi „absenţa aproape totală” a navelor disponibile în Golful Persic pentru transportul petrolului şi al produselor petroliere.

KPC a refuzat să comenteze oficial notificarea.

Compania este un exportator important de nafta către Asia şi unul dintre principalii furnizori de combustibil pentru aviaţie către Europa de Nord-Vest. Nafta este utilizată ca materie primă în industria petrochimică.

Conflictul dintre SUA şi Iran s-a extins deja dincolo de graniţele Iranului. Teheranul a răspuns atacurilor prin lovituri asupra Israelului şi asupra statelor arabe din Golf care găzduiesc baze militare americane, iar Israelul a lansat noi atacuri în Liban după ce miliţia Hezbollah, aliată Iranului, a tras rachete peste frontieră.

