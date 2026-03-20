Una dintre cele mai bogate țări din Europa opreşte exporturile de armament către SUA, din cauza războiului din Iran

Elveţia a anunţat, vineri, că nu va mai emite licenţe de export de armament către Statele Unite, din cauza implicării Washingtonului în războiul împotriva Iranului, Berna invocând statutul său de neutralitate, informează Reuters, potrivit Agerpres. 

„Exportul de material militar către ţările implicate în conflictul armat internaţional cu Iranul nu poate fi autorizat pe durata conflictului”, a indicat guvernul într-un comunicat.

„Exporturile de material de război către SUA nu pot fi autorizate în prezent”, a adăugat executivul federal.

Potrivit cifrelor oficiale, Elveţia a exportat în 2025 în Statele Unite material militar în valoare de 94,2 milioane de franci elveţieni, în creştere anuală cu aproape 25%.

SUA s-au plasat pe locul al doilea, după Germania, în rândul importatorilor de material militar elveţian (în principal aeronave, muniţii, arme uşoare).

Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 21-a zi. Armata israeliană a anunţat dimineaţă devreme un nou val de atacuri împotriva infrastructurii regimului, în „inima” Teheranului, capitala ţării, informează EFE.

La miezul nopţii, Ierusalimul a fost ţinta a cel puţin patru serii de atacuri lansate din Iran şi care a durat ceva mai mult de o oră.

De la începutul războiului, în 28 februarie, declanşat de ofensiva comună israeliano-americană împotriva Teheranului, focul încrucişat nu a încetat, cu un impact mai extins asupra Iranului decât asupra Israelului.

Cincisprezece persoane au murit pe teritoriul israelian ca urmare a atacurilor iraniene cu rachete, în timp ce patru şi-au pierdut viaţa în Cisiordania.

Cel mai recent număr oficial de morţi din Iran a fost publicat pe 5 martie şi a fost de 1.230 de oameni.

Citește și: SUA lansează o ofensivă pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: Avioane de luptă și elicoptere vânează drone și nave militare iraniene

 

