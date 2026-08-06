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Video Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia este în flăcări. A fost atacată de drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv

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rafinarie
Sursa: capturi X
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Dronele ucrainene au vizat pentru a doua noapte consecutiv o rafinărie de petrol din regiunea rusă Iaroslavl, una din cele mai mari din Rusia, conform imaginilor publicate pe rețelele sociale, relatează Kyiv Independent.

Înregistrările video publicate pe rețelele sociale arată un incendiu de amploare la rafinăria Slavneft-Yanos din Iaroslavl, situată la peste 700 de kilometri de frontiera cu Ucraina. Unitatea a fost atacată și în noaptea precedentă, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Imaginile au surprins coloane de fum care se ridică deasupra orașului în timpul atacului nocturn cu drone. Canalul de Telegram al publicației independente ruse Astra a analizat imaginile prin geolocalizare și a stabilit că rafinăria Slavneft-Yanos a fost cuprinsă de flăcări.

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Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraev, a anunțat anterior în cursul nopții că dronele ucrainene atacau regiunea. Ca urmare, au fost impuse restricții de circulație pe șoseaua care duce spre Moscova, a spus el, dar nu a menționat rafinăria și nu a raportat eventualele consecințe ale atacului.

Locuitorii au semnalat, de asemenea, incendii la unele case din oraș în urma loviturilor.

Rafinăria din Iaroslavl este cea mai mare din regiunea centrală și una dintre cele mai mari din întreaga Rusie. Gama sa de produse include benzină, motorină, combustibil pentru aviație, gaze lichefiate și păcură, printre altele. Unitatea are o capacitate anuală de procesare a țițeiului de aproximativ 15 milioane de tone metrice.

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Cel mai recent atac raportat vine la doar o noapte după ce Zelenski a anunțat că Ucraina a executat cu succes o lovitură asupra rafinăriei Slavneft-Yanos pe 5 august.

„Iaroslavl, la peste 700 de kilometri de frontiera de stat a Ucrainei. O facilitate din sectorul petrolier care are o importanță majoră în finanțarea războiului dus de Rusia”, a scris el pe Facebook, alături de un clip video care înfățișa rafinăria în flăcări.

„Mulțumesc Forțelor Armate ale Ucrainei și serviciului nostru de informații militare pentru această manifestare a dreptății. «Sancțiunile la distanță» ale Ucrainei au continuat drept răspuns la atacurile rusești asupra orașelor și satelor noastre”, a spus Zelenski.

Rafinăria din Iaroslavl a mai fost vizată de lovituri în trecut, fiind înregistrate patru atacuri distincte doar în luna mai 2026.

Campania Ucrainei de „sancțiuni la distanță” împotriva infrastructurii petroliere ruse a determinat multe rafinării să își suspende sau să își oprească producția, accentuând criza energetică ce a blocat aprovizionarea cu combustibil în întreaga țară.

Editor : M.B.

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