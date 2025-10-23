Unde ar putea ajunge bijuteriile furate de la Luvru. Rețeaua ascunsă de miliarde de dolari a hoților de aur și pietre prețioase

După ce hoții au furat opt exponate din Muzeul Luvru ce fac parte din bijuteriile coroanei Franței, a început imediat o cursă pentru prinderea lor înainte ca obiectele furate să ajungă pe piața neagră. Rețeaua globală clandestină pentru obiecte de artă furate, inclusiv bijuterii, face tranzacții de miliarde de dolari pe an, potrivit FBI, și include de la ateliere de procesare a diamantelor în Dubai și Delhi, până la bijutieri din New York, Antwerp și Tel Aviv.

„Toată lumea din domeniu vorbește despre asta acum”, a spus Robert Wittman, un fost investigator FBI specializat în prinderea hoților de obiecte de artă, pentru Wall Street Journal. Acesta se teme că artefactele istorice furate de la Luvru ar putea fi dezasamblate și vândute pe bucăți.

Prin „toată lumea”, Wittman se referă atât la firmele de detectivi particulari, cât și la hoții de bijuterii pe care acestea îi vânează.

Hoții care au jefuit Muzeul Luvru au lăsat în urmă un lift exterior pentru mobilă montat pe un camion, pe care l-au folosit pentru a pătrunde înăuntru. Foto: Profimedia Images

Dacă nu există vreo recompensă specială pentru obiectele furate sau șansa de a obține rapid o răscumpărare, hoții vor încerca cel mai probabil să ducă bijuteriile furate de la Luvru la bijutieri de pe piața neagră dispuși să le taie și să le remodeleze în bijuterii mai mici și imposibil de depistat, care pot fi revândute oriunde în lume.

Spre deosebire de tablourile de Picasso sau ceasurile Rolex, pietrele prețioase furate pot fi scoase din bijuteriile în care au fost incluse și aurul folosit poate fi topit.

Odată dezasamblate, obiectele nu vor mai fi la fel de prețioase ca în forma lor originală, când făceau parte din colecția de bijuterii a coroanei Franței.

Cine a furat bijuteriile: „Panterele Roz” sau niște hoți amatori?

Incidentul de duminică vine după o serie de jafuri ce au avut loc în Europa în ultimii ani, în care au fost furate obiecte de aur. Bijutierii spun că acestea au legătură cu prețul tot mai mare al aurului, care poate fi vândut cu aproximativ 4.000 de dolari pentru 30 de grame – o creștere de 60% față de anul trecut.

Bijuteriile purtate cândva de regine și împărătese din Franța ar putea fi dezasamblate, iar aurul și pietrele prețioase din care au fost făcute ar putea fi vândute separat de hoții care le-au furat din Muzeul Luvru. Foto: Profimedia Images

Nu se cunoaște încă dacă jaful a fost pus la cale de un grup organizat de infractori. Cea mai cunoscută bandă de hoți de bijuterii, care poartă denumirea de „Panterele Roz”, a furat bijuterii de sute de milioane de dolari din Europa și Asia în ultimele două decenii.

Panterele Roz, însă, nu lasă aproape niciodată nimic în urma lor ce ar putea fi folosit de detectivi ca să îi prindă pe hoți. Echipa de patru hoți care a jefuit Muzeul Luvru a lăsat în urmă un lift exterior pentru mobilă montat pe un camion - un fel de macara folosită de obicei pentru a transporta piese mari de mobilier de la etaj - instrumentele cu care au tăiat fereastra prin care au pătruns în muzeu și vitrinele în care erau expuse obiectele, dar și o vestă galbenă de protecție.

Cel mai important lucru pe care l-au lăsat în urmă, însă, este coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, ce conține aproape 1.400 de diamante și 56 de smaralde. Aceasta a fost găsită pe strada din fața muzeului și era deteriorată.

Fereastra prin care hoții au intrat în Muzeul Luvru. Foto: Reuters

„Cine a făcut asta este îndrăzneț, dar amator”, a spus Wittman. „Dacă hoții scapă pe jos o coroană, ei nu sunt profesioniști”, a spus și Anthony Roman, un detectiv particular care a rămas surprins de faptul că un obiect cu o valoare istorică și comercială atât de mare a fost lăsat în urmă.

Bijuteriile, ținta preferată a hoților. „Cine ar vrea să fie prins cu un Picasso ascuns sub pat?”

Un alt lucru care probabil că i-a determinat pe hoți să fure aceste bijuterii din secolul al XIX-lea este că, fiind mai vechi, ele nu sunt inscripționate cu numere de serie minuscule, vizibile doar la microscop, precum pietrele prețioase mai noi și cele fabricate în laborator.

Bijuteriile sunt, de asemenea, ușor de ascuns și de transportat, ceea ce îi atrage și mai mult pe hoți. „Cine ar vrea să fie prins cu un Picasso ascuns sub pat, când ar putea să topească aurul, să scoată pietrele prețioase, să le coasă într-o jachetă și să i le ducă unui bijutier de pe piața neagră?” a spus Chris Marinello, fondatorul companiei Art Recovery International.

Cel mai important lucru pe care l-au lăsat în urmă hoții este coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, ce conține aproape 1.400 de diamante și 56 de smaralde. A fost găsită pe strada din fața muzeului de unde fusese furată. Foto: Reuters

Unele dintre bijuteriile furate conțineau și diamante mai mici care sunt mult mai ușor de vândut decât pietrele prețioase mai mari, ce pot avea diverse defecte interne sau alte caracteristici particulare prin care pot fi identificate.

„Cu cât pietrele sunt mai mari, cu atât este mai greu să scapi de ele”, a spus Tobias Kormind, director al magazinului online de bijuterii 77 Diamonds.

Detectivul particular Anthony Roman a explicat că hoții rareori se aleg cu mai mult de 10% din valoarea reală a unei nestemate furate, ei fiind nevoiți să împartă profitul cu alte persoane care cunosc detalii despre jaf ca să își protejeze identitatea.

Editor : Raul Nețoiu