Istorica reuniune trilaterală de joi, la care participă liderul chinez Xi Jinping, preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, are loc la Kylin Villa, în districtul Nanshan din Shenzhen, transmite CNN. Complexul de lux, situat pe malul unui lac, la poalele unor dealuri cu vegetaţie bogată, este cunoscut pentru caracterul său exclusivist.

Totodată, acesta are o semnificaţie aparte pentru Xi - tatăl său, Xi Zhongxun, a petrecut câteva luni în acest complex în anul de dinaintea morţii sale, după ce a fost diagnosticat cu cancer în ianuarie 2002, notează News.ro.

„Peisajul de aici este superb, iar aerul este proaspăt; Xi Zhongxun îndrăgea foarte mult aceste locuri. Se simţea în largul său şi avea obiceiul de a ieşi la plimbare, în fiecare zi, la aceeaşi oră”, se arăta într-un articol publicat în 2013 de cotidianul de stat ”People’s Daily”, care cita din biografia acestuia.

Xi Zhongxun, o figură marcantă a Partidului Comunist, a fost guvernator al provinciei Guangdong şi a deţinut o locuinţă în Shenzhen. El a încetat din viaţă în luna mai a anului 2002.

Complexul a găzduit şi alţi oaspeţi de rang înalt. Potrivit presei nord-coreene şi a unor publicaţii de limbă chineză din Hong Kong, liderul nord-coreean de la acea vreme, Kim Jong Il, a fost cazat aici cu ocazia vizitei sale în China, în 2006.

Conform informaţiilor de pe site-ul oficial, Kylin Villa a fost construit în 1997 şi renovat în 2019. Acesta dispune de restaurante cu specific chinezesc şi occidental, precum şi de diverse facilităţi, printre care terenuri de tenis şi piscine.

Editor : B.E.