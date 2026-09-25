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„Unde este Sir Ranulph Fiennes?” Soarta „celui mai mare explorator în viaţă” iscă îngrijorări. Regele Charles, rugat să intervină

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Ranulph Fiennes
Soarta celebrului explorator britanic Ranulph Fiennes, în vârstă de 82 de ani, stârneşte îngrijorare. Foto: Profimedia
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Din articol
„Privat de libertate”

Soarta celebrului explorator britanic Ranulph Fiennes, în vârstă de 82 de ani, stârneşte îngrijorare în rândul unora dintre rudele sale, care au acuzat-o pe soţia acestuia că îl izolează şi care afirmă că nu l-au mai văzut de mai multe luni, ajungând până într-acolo încât l-au rugat pe regele Charles al III-lea să intervină pentru a obţine răspunsuri, informează AFP și Agerpres.

„Unde este Sir Ranulph Fiennes?” titra săptămâna trecută cotidianul Daily Telegraph, adresând această întrebare şi publicând o lungă anchetă jurnalistică ce prezenta eforturile depuse de unii dintre prietenii exploratorului, de sora fostei soţii a acestuia şi de fiul său vitreg pentru a-i da de urmă.

Primul om din lume care a efectuat înconjurul globului pământesc de la un pol al planetei noastre şi până la celălalt pol, mergând pe jos şi navigând cu vele, între 1979 şi 1982, precum şi primul om care a traversat Antarctica pe jos şi fără sprijin în 1993, Ranulph Fiennes, provenit dintr-o veche familie de aristocraţi, este unul dintre cei mai cunoscuţi aventurieri din lume.

În 1982, Cartea Recordurilor Guinness l-a desemnat „cel mai mare explorator în viaţă”.

Ultima lui apariţie publică datează din octombrie 2024 la un eveniment organizat în onoarea sa la Royal Geographical Society, a raportat Daily Telegraph.

Într-un mesaj video înregistrat, el s-a scuzat atunci pentru faptul că nu era „într-o formă suficient de bună pentru a fi prezent” la acel eveniment. Exploratorul britanic suferă de mai mulţi ani de boala Parkinson. „Sper că vom avea parte de multe alte aventuri împreună”, a adăugat el atunci.

Dar, potrivit apropiaţilor săi, care au decis să îşi facă publice îngrijorările, Louise Millington-Cotes, cea de-a doua soţie a exploratorului începând din anul 2005 şi care i-a devenit totodată tutore legal, ar face tot ce îi stă în putere pentru a-i împiedica pe aceştia să intre în contact cu el.

Inclusiv prin transferarea exploratorului la un alt cămin de bătrâni, prin înregistrarea sub un nume fals, şi împiedicarea oricărui contact cu lumea exterioară, potrivit aceluiaşi cotidian.

Fiul său vitreg, Alexander Millington-Cotes, care l-a văzut pentru ultima dată în septembrie 2024, a lansat în această săptămână o campanie online de strângere de fonduri pentru a încerca "să îl localizeze şi să îl protejeze" pe renumitul explorator.

„Prietenul meu de aproape 30 de ani a dispărut şi nimeni, cu excepţia unui număr mic de persoane, nu pare să îşi dorească să ia măsuri", a declarat indignat în urmă cu câteva zile, pe blogul său, Michael Kobold, un fost explorator care a colaborat cu Ranulph Fiennes.

„Privat de libertate”

„E ca şi cum am fi fost transportaţi într-o carte scrisă de John Le Carré”, celebrul autor de romane de spionaj, a declarat pentru Daily Telegraph scriitoarea Arabella McIntyre-Brown, sora primei soţii a exploratorului, decedată în 2004.

În vara anului trecut, după ce a reuşit să îl localizeze într-un azil din Londra, ea s-a înscris acolo ca rezidentă şi a reuşit să schimbe câteva cuvinte cu el.

Însă identitatea ei reală a fost descoperită în ziua următoare şi ea a trebuit să părăsească azilul, în timp ce Ranulph Fiennes a fost mutat.

Cu câteva luni în urmă, un vechi prieten al exploratorului, Anton Bowring, luase legătura cu Palatul Buckingham pentru a informa familia regală cu privire la această situaţie. Regele Charles al III-lea este un prieten de lungă durată al exploratorului aristocrat, iar unul dintre consilierii suveranului i-a spus lui Anton Bowring că era „îngrijorat în privinţa lui Fiennes”.

Contactat de AFP, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dat curs deocamdată invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.

Vineri, Daily Telegraph a raportat că agenţia publică însărcinată cu protecţia juridică a adulţilor vulnerabili a stabilit că Ranulph Fiennes a fost "privat ilegal de libertate" într-un azil din Ţara Galilor, unde a locuit pentru scurt timp la începutul anului 2026.

Agenţia britanică a precizat însă pentru AFP că nu poate să facă declaraţii publice despre un caz individual.

Potrivit directorului agenţiei, celebrul explorator - care este verişor de gradul al III-lea cu actorii Ralph Fiennes şi Joseph Fiennes - ar beneficia de ajutorul oferit de un îngrijitor personal şi ar ieşi întotdeauna din azil purtând o pălărie, ochelari cu lentile negre şi mănuşi, pentru a evita să fie recunoscut.

În anul 2000, el şi-a tăiat singur câteva degete necrozate, după ce a căzut în ape îngheţate în timpul unei expediţii la Polul Nord.

AFP nu a putut să ia legătura cu Louise Millington-Cotes şi nici cu Elizabeth - fiica pe care aceasta o are cu Ranulph Fiennes -, întrucât niciuna dintre ele nu doreşte să facă declaraţii publice pe această temă.

Editor : A.P.

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