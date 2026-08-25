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Unde se retrage pentru „odihnă şi recuperare” portavionul american la bordul căruia au fost raportate tentative de suicid

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Portavionul Abraham Lincoln. Sursa foto: X
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Portavionul american USS Abraham Lincoln va acosta în Thailanda săptămâna viitoare, a declarat marţi un oficial thailandez, după o desfăşurare prelungită a navei în zona Orientului Mijlociu şi informaţii despre probleme de sănătate mintală şi deterioarea condiţiilor de la bord.

Portavionul, care a părăsit zona Orientului Mijociu sâmbătă, nu a mai făcut escală în niciun port de peste 200 de zile, stabilind un record de zile consecutive pe mare, potrivit unor membri democraţi ai Congresului.

În mod tipic, desfăşurările navale sunt programate să dureze între şase şi nouă luni, dar în perioade de conflict pot fi prelungite.

USS Abraham Lincoln, cu aproximativ 5.000 de marinari şi puşcaşi marini la bord, va ajunge în Thailanda pentru „odihnă şi recreere după lunga lor călătorie pe mare”, a spus oficialul thailandez, sub rezerva anonimatului, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Marina thailandeză a informat că un grup naval de atac al US Navy va efectua o scurtă escală în estul Thailandei în scop de odihnă şi recuperare, şi că nu vor avea loc exerciţii militare. Numele celor trei nave şi data vizitei lor nu au fost precizate, din motive de securitate.

„Escala este o vizită de rutină într-un port pentru a permite personalului să se odihnească şi să se recupereze (...) precum şi să primească sprijin logistic”, a indicat purtătorul de cuvânt al marinei thailandeze, într-un comunicat.

USS Lincoln a părăsit portul său de origine, San Diego, în noiembrie şi a fost ulterior redirecţionat spre Orientul Mijlociu pentru a sprijini operaţiunile militare americane în războiul purtat de SUA şi Israel cu Iranul.

Două publicaţii specializate pe domeniul militar, Navy Times şi Stars and Stripes, au raportat luna aceasta tentative de suicid şi scăderea moralului la bordul portavionului. Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că rapoartele „au prezentat complet denaturat” condiţiile de la bord.

Thailanda este singurul partener din Asia de Sud-Est continentală cu care SUA au semnat un tratat, în 1954, şi un aliat major din afara NATO din 2003. Armatele celor două ţări întreţin relaţii strânse.

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Editor : B.P.

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