Ungaria a revocat statutul de azil al fostului ministru de Justiție al Poloniei, căutat de Varșovia sub multiple acuzații

Un fost ministru al Justiției polonez și fostul său adjunct, căutați de țara lor de origine sub multiple acuzații de abuz de putere, au fost privați de statutul de azil în Ungaria, a declarat ministrul polonez de Externe. Radosław Sikorski a precizat că documentele de călătorie ale lui Zbigniew Ziobro și Marcin Romanowski au fost, de asemenea, anulate, scrie TVPWorld.

Într-o postare pe rețelele sociale, joi, Sikorski a declarat că a primit o „confirmare scrisă” din partea autorităților de la Budapesta cu privire la revocarea statutului de azil al lui Ziobro și Romanowski, adăugând că soția lui Ziobro, Patrycja Kotecka-Ziobro, a fost, de asemenea, privată de protecția Ungariei.

„Roțile justiției se învârt încet, dar se învârt”, a spus Sikorski.

Zbigniew Ziobro – care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) – este acuzat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea fondurilor publice și abuz de putere.

Ziobro locuia în Ungaria din octombrie anul trecut, după ce i s-a acordat „azil politic” de către guvernul condus de Viktor Orbán, pe atunci prim-ministru al Ungariei – un aliat al PiS –, dar a fugit în SUA în luna mai, la doar câteva săptămâni după înfrângerea lui Orbán în alegerile parlamentare din Ungaria.

Actualul ministru al Justiției din Polonia, Waldemar Żurek, a declarat agenției de știri de stat PAP că Ministerul Justiției va „utiliza toate mijloacele legale pentru a-i aduce pe fugari în fața justiției în Polonia”.

Żurek a afirmat joi, într-o postare pe rețelele sociale, că Varșovia va contacta Washingtonul pentru a întreba „dacă persoanele lipsite de documente de călătorie valabile pot rămâne în continuare pe teritoriul SUA”.

Cerere de extrădare

Procurorul Piotr Woźniak, citat miercuri de PAP, a declarat că „se va pregăti imediat o cerere de extrădare” pentru Ziobro.

Anchetatorii din Polonia îl acuză pe Ziobro de înființarea și conducerea unui „grup criminal organizat” care a deturnat aproximativ 150 de milioane de zloți (35,4 milioane de euro) din Fondul Justiției, un program de stat creat pentru a ajuta victimele infracțiunilor.

Procurorii susțin că fondurile au fost, de fapt, direcționate către proiecte legate de aliații săi politici și utilizate pentru achiziționarea controversatului software de spionaj israelian Pegasus, care ar fi fost folosit ulterior pentru a-i monitoriza pe rivalii politici ai partidului PiS.

Ziobro neagă acuzațiile aduse împotriva sa și, la fel ca alte personalități de rang înalt din cadrul PiS, susține că ancheta are motivații politice.

Péter Magyar – care a depus jurământul ca prim-ministru al Ungariei în luna mai – a declarat, după victoria sa zdrobitoare în alegerile din aprilie, că noul său guvern va găsi o modalitate de a-i trimite atât pe Ziobro, cât și pe Romanowski înapoi în Polonia pentru a răspunde acuzațiilor.

Ulterior, fuga lui Ziobro în SUA a determinat Varșovia să solicite Budapestei lămuriri cu privire la modul în care fugarul a reușit să călătorească.

Fostul ministru al Justiției ar fi zburat în SUA cu ajutorul unui oficial din administrația președintelui Donald Trump – în ciuda faptului că Varșovia avertizase anterior Washingtonul să nu-l ajute pe Ziobro, argumentând că o astfel de mișcare ar echivala cu o „interferență politică nejustificată”.

Un caz delicat

Cazul ar putea tensiona relațiile dintre Varșovia și Washington, care au menținut în mod tradițional legături strânse în domeniul securității.

Trump este un aliat atât al partidului PiS, cât și al lui Orbán din Ungaria, dar menține, de asemenea, o relație de lucru pragmatică cu actuala administrație de la Varșovia, condusă de prim-ministrul polonez de centru, Donald Tusk.

Nu se cunoaște locul în care se află Romanowski, dar, potrivit PAP, presa a relatat că acesta a fost văzut în Serbia și Croația după ce a părăsit Budapesta la sfârșitul lunii mai.

În ciuda prezenței lui Ziobro în SUA, procurorii polonezi solicită în continuare un mandat european de arestare împotriva sa, susținând că un astfel de mandat ar fi necesar pentru reținerea fostului ministru al Justiției în cazul în care acesta s-ar întoarce în UE.

Editor : M.C