Ungaria acuză Bruxelles-ul că se pregătește de război: „Vrea să plătim pentru armata ucraineană”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a acuzat miercuri Bruxelles-ul „că se pregătește de război și încearcă să-i facă și pe ungari să plătească pentru armata ucrainei”, potrivit unui comunicat transmis de ministerul său, citat de MTI. El mai spune că următorul buget al Uniunii Europene este „practic al Ucrainei”.

Înaintea unui summit informal al UE la Copenhaga, Szijjarto a apreciat că următorul buget pe şapte ani al Uniunii Europene „se referă în primul rând la menţinerea armatei şi a statului ucrainean, mai curând decât să se concentreze pe provocările Uniunii Europene”.

Peter Szijjarto a subliniat, citat într-un comunicat al ministerului său, că „securitatea şi economia UE s-au deteriorat semnificativ din cauza deciziilor proaste de la Bruxelles”.

„Bruxelles-ul se pregăteşte de război şi încearcă să-i facă pe europeni, între care şi pe unguri, să plătească pentru asta (...). Acest buget este practic un buget al Ucrainei”, a spus ministrul ungar.

UE ar trebui mai degrabă să rezolve situaţia creată pe fondul competitivităţii sale deficitare, să creeze securitate energetică şi să pună noi baze pentru creşterea economică europeană, a afirmat el.

„În schimb (...) Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care şi ai ungurilor, în Ucraina, pentru a-i cheltui pe statul şi armata ucrainene”, acuză Szijjarto.

„Noi vrem pace în Europa, în timp ce Bruxelles-ul vrea război. Dacă nu va există o schimbare patriotică, putem conta pe politici pro-război, pro-migraţie şi pro-gender din partea Bruxelles-ului. Noi nu vrem război, migraţie sau nebunia legată de gen şi nu vrem ca banii ungurilor să fie trimişi în Ucraina”, a insistat ministrul ungar de Externe.

Una dintre puţinele ţări din NATO şi Uniunea Europeană care şi-a consolidat legăturile politice şi economice cu Moscova după invazia acesteia în Ucraina în 2022, Ungaria are o frontieră comună cu partea de vest a Ucrainei de circa 140 de kilometri.

Budapesta refuză să acorde ajutor militar Kievului, blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană şi obstrucţionează adoptarea sancţiunilor UE împotriva Rusiei.

Tensiunile între Kiev şi Budapesta, deja importante înainte, s-au accentuat de la începutul războiului, iar Viktor Orban calificase deja Ucraina drept un stat vasal.

Recent, premierul ungar a declarat că „Ucraina nu este o ţară independentă şi suverană” și „nu ar trebui să se comporte ca şi cum ar fi”.

Citește mai mult AICI

 

