Ungaria aderă la Parchetul European. Comisia Europeană anunță o protecție mai puternică a banilor europeni

Ungaria va deveni stat participant la Parchetul European (EPPO), după ce Comisia Europeană a adoptat decizia prin care confirmă aderarea Budapestei la instituția responsabilă cu investigarea fraudelor care afectează bugetul Uniunii Europene. Decizia vine după ce autoritățile ungare au solicitat oficial participarea la mecanismul european.

Prin această decizie, Ungaria devine cel de-al 25-lea stat membru participant la EPPO, consolidând cooperarea europeană în combaterea fraudelor cu fonduri europene, a corupției și a infracțiunilor transfrontaliere în materie de TVA, transmite CE, într-un comunicat de presă.

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Comisia Europeană salută aderarea Ungariei și consideră că aceasta va întări protecția intereselor financiare ale Uniunii.

„Salut călduros decizia Ungariei de a participa la Parchetul European. Acesta este un pas binevenit în lupta noastră comună împotriva fraudei și a corupției care afectează bugetul UE. Prin aderarea la EPPO, Ungaria contribuie la consolidarea protecției banilor contribuabililor europeni și la respectarea statului de drept în întreaga Uniune”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.

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Potrivit Comisiei, Ungaria va trebui acum să desemneze procurorii europeni și procurorii europeni delegați și să adopte măsurile administrative necesare pentru ca EPPO să își poată exercita atribuțiile pe teritoriul țării. După finalizarea acestor etape, Parchetul European va putea investiga direct infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene comise în Ungaria.

Parchetul European, condus de procurorul-șef Laura Codruța Kovesi, este operațional din iunie 2021 și are competența de a investiga și trimite în judecată infracțiuni precum fraudele cu fonduri europene, corupția și fraudele transfrontaliere cu TVA care depășesc 10 milioane de euro.

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Editor : Ana Petrescu