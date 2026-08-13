Live TV

Video Ungaria adoptă soluția românească pe Dunăre. Armata va construi un baraj, iar două barje vor fi scufundate în fluviu

Data actualizării: Data publicării:
Hungarian nuclear power plant Paks runs on minimum due to water shortage
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul Ungariei, condus de Peter Magyar, a decis să copieze soluția românească pe Dunăre: trimite armata să crească nivelul fluviului, prin construirea unui baraj și scufundarea a două barje. Nu doar Dunărea e aproape secată, însă. Toate marile fluvii ale Europei dau mari bătăi de cap liderilor continentului.

100 de militari, alături de ingineri și experți, vor participa la construcția barajului de pe Dunăre. Vor fi folosiți aproape 150 de mii de metri cubi de piatră. După modelul României, Ungaria va scufunda și două barje pentru a evita ca centrala nucleară Paks să fie închisă iar complet.

Peter Magyar, premierul Ungariei: Guvernul a decis să construiască un baraj în albia râului, începând de mâine, între cele două maluri ale Dunării, între centrala nucleară Paks și orașul Dunaszentbenedek. Suntem pregătiți să ridicăm nivelul apei Dunării cu până la 20 cm pe termen scurt prin scufundarea controlată celor două barje.

„Am ordonat construcția imediată a unei peninsule pe Dunăre, utilizând 150.000 de metri cubi de piatră, și am luat, de asemenea, măsuri pentru a pregăti posibila scufundare a două barje lungi de 80 de metri.
Lucrările au început deja. Cei mai buni ingineri, precum și experți în resurse de apă și energie din țară, ajută la punerea în aplicare. Ministrul Apărării a ordonat mobilizarea a 100 de soldați pentru a sprijini construcția. Am ordonat desfășurarea lucrărilor în regim non-stop”, a scris el pe Facebook.

La granița Serbiei cu Ungaria, Dunărea a scăzut cu 20 de centimetri sub minimul istoric din 1909. Fluviul este vital pentru importurile de petrol rafinat. Volumul de transporturi de țiței de pe fluviu s-a redus de altfel cu 25 la sută.

- În acest moment, navele nu pot naviga complet încărcate și sunt obligate să reducă din încărcătură.

Probleme mari sunt și în Polonia. Vistula, cel mai mare râu al țării, a atins cel mai scăzut nivel din istorie - 102 centimetri.

- Dacă nivelul apei continuă să scadă, ar putea deveni un dezastru ecologic, deoarece apa de la robinet a Varșoviei provine din Vistula.

- Cu siguranță avem motive de îngrijorare, deoarece semnele schimbărilor climatice au devenit foarte evidente recent.

În Germania, nivelul Rinului este critic lângă orașul Kaub, o zonă importantă pentru ruta navigabilă. Toate transporturile dincolo de acest punct au fost oprite, iar companiile au trecut de la vapoare la camioane.

- Acum, astăzi, nivelul este de 15 centimetri. Prognoza pentru sfârșitul săptămânii, sâmbătă, este de 9 centimetri. Acest lucru este, desigur, absolut catastrofal pentru noi.

Potrivit Serviciului European Copernicus, seceta afectează puternic tot continentul, inclusiv Franța, Spania și Regatul Unit. Presiunea este uriașă asupra alimentării cu apă, transportului fluvial și a producției de energie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
seismograf cutremur
3
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
4
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Biserică Germania
5
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Digi Sport
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi, pe termen nedeterminat. Deconectarea reactorului 2 se face treptat
motocicleta dunare al doilea razboi mondial
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
apa la robinet
Apă cu concentraţii ridicate de mangan în Piteşti şi localităţi din jur. Lacul Budeasa, sursa de alimentare, are un nivel mult scăzut
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Dunărea a scăzut la 182 de centimetri. Ce se întâmplă joi cu reactorul 2 de la Cernavodă. Radu Miruță: Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară
Energy and Economy conceptual illustration
Importuri, limitări sau deconectări. Cele trei scenarii pentru viitorul energetic al României în contextul crizei actuale, explicate
Recomandările redacţiei
incendiu de vegetație
Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Cele...
Military kamikaze drone Shahed in the sky against the background
Radarele Armatei au detectat drone lângă Tulcea: un aparat a pătruns...
soare eclipsa romania
Cum s-a văzut eclipsa de soare din România. Fizician: „Un pic atipică”
Nuclear energy
„Două săptămâni de foc în toată Europa”. Cristian Bușoi explică...
Ultimele știri
Amenințarea lui Putin determină Germania să ia o măsură radicală. „Ne-am bazat prea mult pe partenerii noștri”
Operațiunea secretă pentru plecarea lui Trump de la summitul NATO, o improvizație în timp real. Ce spun foști agenți ai Secret Service
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că trupele sale ard de nerăbdare să lupte pe front
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză la biserică Gigi Becali – Edi Iordănescu. ”Sunt șomer, patroane!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
„Te aștept în Rusia!” Ce i-a zis Egor Kornev lui David Popovici, între patru ochi, după bătălia pentru aur de...
Adevărul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi...
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Alarmă pe USS Abraham Lincoln. Marinari epuizați ar fi încercat să sară peste bord: „Sper să nu mă trezesc...
Newsweek
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”