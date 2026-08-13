Guvernul Ungariei, condus de Peter Magyar, a decis să copieze soluția românească pe Dunăre: trimite armata să crească nivelul fluviului, prin construirea unui baraj și scufundarea a două barje. Nu doar Dunărea e aproape secată, însă. Toate marile fluvii ale Europei dau mari bătăi de cap liderilor continentului.

100 de militari, alături de ingineri și experți, vor participa la construcția barajului de pe Dunăre. Vor fi folosiți aproape 150 de mii de metri cubi de piatră. După modelul României, Ungaria va scufunda și două barje pentru a evita ca centrala nucleară Paks să fie închisă iar complet.

Peter Magyar, premierul Ungariei: Guvernul a decis să construiască un baraj în albia râului, începând de mâine, între cele două maluri ale Dunării, între centrala nucleară Paks și orașul Dunaszentbenedek. Suntem pregătiți să ridicăm nivelul apei Dunării cu până la 20 cm pe termen scurt prin scufundarea controlată celor două barje.

„Am ordonat construcția imediată a unei peninsule pe Dunăre, utilizând 150.000 de metri cubi de piatră, și am luat, de asemenea, măsuri pentru a pregăti posibila scufundare a două barje lungi de 80 de metri.

Lucrările au început deja. Cei mai buni ingineri, precum și experți în resurse de apă și energie din țară, ajută la punerea în aplicare. Ministrul Apărării a ordonat mobilizarea a 100 de soldați pentru a sprijini construcția. Am ordonat desfășurarea lucrărilor în regim non-stop”, a scris el pe Facebook.

La granița Serbiei cu Ungaria, Dunărea a scăzut cu 20 de centimetri sub minimul istoric din 1909. Fluviul este vital pentru importurile de petrol rafinat. Volumul de transporturi de țiței de pe fluviu s-a redus de altfel cu 25 la sută.

- În acest moment, navele nu pot naviga complet încărcate și sunt obligate să reducă din încărcătură.

Probleme mari sunt și în Polonia. Vistula, cel mai mare râu al țării, a atins cel mai scăzut nivel din istorie - 102 centimetri.

- Dacă nivelul apei continuă să scadă, ar putea deveni un dezastru ecologic, deoarece apa de la robinet a Varșoviei provine din Vistula.

- Cu siguranță avem motive de îngrijorare, deoarece semnele schimbărilor climatice au devenit foarte evidente recent.

În Germania, nivelul Rinului este critic lângă orașul Kaub, o zonă importantă pentru ruta navigabilă. Toate transporturile dincolo de acest punct au fost oprite, iar companiile au trecut de la vapoare la camioane.

- Acum, astăzi, nivelul este de 15 centimetri. Prognoza pentru sfârșitul săptămânii, sâmbătă, este de 9 centimetri. Acest lucru este, desigur, absolut catastrofal pentru noi.

Potrivit Serviciului European Copernicus, seceta afectează puternic tot continentul, inclusiv Franța, Spania și Regatul Unit. Presiunea este uriașă asupra alimentării cu apă, transportului fluvial și a producției de energie.

Editor : M.B.