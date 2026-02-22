Live TV

Ungaria anunță că va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni europene vizând Rusia

Data publicării:
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei / Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, pe motiv că Ucraina a blocat tranzitul ţiţeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite AFP.

"Mâine (luni - n. red.) este prevăzută adoptarea la reuniunea Consiliului miniştrilor de externe a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni. Noi vom bloca această decizie", a scris pe Facebook şeful diplomaţiei de la Budapesta.

"Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei", a adăugat el.

Rusia este deja vizată de numeroase sancţiuni din partea Uniunii Europene, în urma invaziei care a declanşat în urmă cu patru ani războiul din Ucraina.

Kaja Kallas, înalt reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, a afirmat că luni va avea loc o "încercare" de a adăuga alte măsuri împotriva Moscovei, deşi mai mulţi diplomaţi europeni au afirmat că reprezentanţii celor 27 de state membre nu au ajuns la un acord privind conţinutul noului pachet. Ea a apreciat vineri că sancţiunile "funcţionează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează şi mai mult capacităţile (Rusiei) de a purta războiul". 

