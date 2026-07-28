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Ungaria are o nouă agenție anticorupţie. Magyar: E un pas uriaș către îndeplinirea angajamentelor noastre

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Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Parlamentul Ungariei a votat înfiinţarea unei noi agenţii care sprijină aplicarea legii în lupta împotriva corupţiei, relatează marţi dpa, potrivit Agerpres.

Noua Autoritate Naţională pentru Recuperarea Activelor (NVVH) a fost aprobată de parlamentari cu 143 de voturi pentru şi 47 împotrivă.

Voturile împotrivă au venit din partea partidului Fidesz al fostului premier Viktor Orban.

„Fidesz a votat, bineînţeles, împotrivă pentru că nu vrea să combată corupţia”, a declarat noul prim-ministru Peter Magyar într-o intervenţie video pe Facebook.

Noua autoritate este un „pas uriaş” către îndeplinirea „unuia dintre cele mai importante angajamente ale noastre”, a spus el.

Sarcina organizaţiei este „să recupereze cât mai multe bunuri furate şi să le pună din nou la dispoziţia statului, în beneficiul naţiunii”, a scris partidul TISZA.

„Zeci de mii de miliarde de forinţi de la stat au ajuns în buzunare private prin corupţie şi tranzacţii ilegale în ultimele două decenii”, a mai spus el.

Janos Boka, preşedintele grupului parlamentar Fidesz-Partidul Popular Creştin Democrat (KDNP), a condamnat noua autoritate numind-o o „forţă de poliţie politică” şi a comparat-o cu poliţia secretă a dictaturii comuniste, care s-a încheiat în 1989.

Aceasta va putea acum „monitoriza, urmări şi distruge pe oricine”, a scris Boka pe Facebook.

„Chiar şi activele persoanelor fizice şi ale companiilor pot deveni ţinta răzbunării politice şi a intimidării”, a mai spus el.

Editor : C.L.B.

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