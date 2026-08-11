Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot secret al parlamentarilor

Parlamentul Ungariei l-a ales marţi pe Andras Baka, fost şef al Curţii Supreme, în funcţia de preşedinte al ţării.

Andras Baka, candidatul formaţiunii politice aflată la putere, Partidul Tisza, a fost ales şef al statului cu 140 de voturi pentru şi 6 împotrivă, în cadrul unui vot secret, relatează MTI, citată de Agerpres.

Parlamentul a ales un nou preşedinte după ce mandatul fostului preşedinte Tamas Sulyok s-a încheiat pe 20 iulie, în urma celei de-a 17-a modificări a legii fundamentale.

Preşedinta Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a exercitat între timp prerogativele de şef al statului.

Baka va prelua funcţia în a opta zi după anunţarea rezultatului alegerilor.

Editor : M.B.