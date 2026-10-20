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Ungaria blochează următoarea etapă în procesul de aderare la UE a Ucrainei și Moldovei, fără a oferi explicații

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Brüssel, Belgien, 16.10.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Péter Magyar, Ministerpräsident von Ungarn (Foto: Michael Kappe
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Ungaria a blocat următoarea etapă în procesul de aderare la UE a Moldovei și Ucrainei, deși cerințele sale anterioare fuseseră îndeplinite, au declarat diplomați naționali și ai UE pentru Kyiv Independent.

Ucraina și Moldova avansează împreună în procesul de aderare la UE până când toate cele șase grupuri de reforme — liste de măsuri necesare pentru alinierea la legislația UE — vor fi deblocate.

Cele două țări au deblocat încă două dintre aceste grupuri de reforme pe 13 octombrie la Luxemburg, rămânând încă două care, se speră, vor fi deblocate până la sfârșitul anului.

Experții tehnici din cele 27 de țări ale UE s-au întâlnit pe 20 octombrie cu scopul de a conveni asupra unui pas procedural care ar iniția procesul de deblocare a ultimelor două grupuri de reforme, care vizează agricultura, mediul și transporturile.

Cu toate acestea, Ungaria a blocat această inițiativă, provocând dezamăgirea celorlalte 26 de țări, au declarat trei diplomați pentru Kyiv Independent.

Colegii le-au cerut chiar omologilor maghiari să-și explice poziția, dar aceștia nu au făcut-o, a spus un diplomat.

În schimb, Ungaria a afirmat aparent că poziția sa este aceeași ca înainte.

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE a fost solicitată să comenteze acest articol, dar nu a făcut-o înainte de publicare.

Un aspect pe care poziția Ungariei nu se poate baza este dreptul la educație al minorității vorbitoare de limbă maghiară din Ucraina, cu privire la care Kievul a adoptat o lege pe 12 octombrie.

În schimb, se preconizează că blocajul va fi temporar, astfel încât guvernul ungar să nu fie perceput de opoziție ca fiind „blând” față de Ucraina.

Discuția va fi abordată la fiecare reuniune ulterioară a grupului de lucru privind extinderea de la Bruxelles, până la ieșirea din impas, întrucât avansarea candidaturilor Ucrainei și Moldovei la aderare reprezintă o prioritate a Președinției irlandeze a Consiliului UE, care prezidează reuniunile până la sfârșitul anului.

Oficiali ai UE și naționali au declarat pentru Kyiv Independent că prevăd deschiderea oficială a ultimelor două grupuri de lucru în luna decembrie.

Editor : M.C

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