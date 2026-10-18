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Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene către Europa de Vest, afirmă prim-ministrul Peter Magyar

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volodimir zelenski si peter magyar
Volodimir Zelenski și Peter Magyar Foto: X/Peter Magyar
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Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene prin teritoriul său către Europa de Vest, a declarat prim-ministrul Peter Magyar într-un interviu acordat canalului de televiziune maghiar RTL, citat de Kyiv Independent.

Anunțul a venit în urma unei solicitări formulate de președintele Volodimir Zelenski în cadrul summitului UE de la Bruxelles din 16 octombrie, în contextul în care Kievul încerca să obțină sprijinul european pe fondul deteriorării relațiilor cu SUA. Solicitarea i-a fost adresată inclusiv României.

Zelenski a afirmat că transporturile de cereale prin Marea Neagră nu sunt posibile în prezent din cauza atacurilor rusești și a îndemnat Polonia, România, Slovacia și Ungaria să permită tranzitul cerealelor ucrainene prin teritoriul lor către țările occidentale, așa cum au făcut la începutul invaziei Rusiei în Ucraina.

În cadrul primei lor întâlniri bilaterale, Zelenski i-a spus, de asemenea, lui Magyar că transportul cerealelor ucrainene către Europa de Vest în vagoane sigilate ar fi de mare ajutor.

„I-am spus că, dacă acestea doar tranzitează țara, atunci, evident, nu există niciun obstacol în acest sens”, a declarat Magyar.

Prim-ministrul ungar a precizat că, în urmă cu trei-patru ani, exista o procedură de tranzit bine stabilită, dar că aceasta a fost ulterior suspendată.

Sub guvernul anterior condus de Viktor Orbán, Ungaria a declarat starea de urgență și a introdus o interdicție asupra produselor agricole ucrainene.

Preocupările legate de puterea sectorului agricol al Ucrainei au complicat, de asemenea, relațiile acesteia cu alte țări europene. Polonia blochează progresul într-o parte a negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, din cauza temerilor că aderarea Ucrainei ar afecta fermierii polonezi.

Întâlnirea dintre Zelenski și Magyar a avut loc în aceeași săptămână în care președintele ucrainean a semnat o lege privind drepturile la educație ale minorităților naționale din Ucraina, un demers pe care Ungaria îl ceruse înainte de a permite continuarea negocierilor de aderare la UE ale Kievului.

„Considerăm adoptarea de către Parlamentul ucrainean a legii privind educația minorităților și începerea imediată a punerii sale în aplicare ca un prim pas către restabilirea încrederii reciproce”, a declarat Magyar după întâlnire.

Editor : M.C

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