Ungaria face publice dosarele informatorilor din perioada comunistă. Unde pot fi consultate documentele

Miercuri, Ungaria a publicat zeci de mii de dosare ale poliției secrete din perioada comunistă într-o bază de date publică online, oferind o perspectivă asupra vastei rețele de informatori folosite pentru a spiona cetățenii pe parcursul deceniilor de regim monopartid. Reuters comentează că demersul este o încercare tardivă de a gestiona trecutul recent.

Această măsură istorică, luată la mai bine de 36 de ani de la prăbușirea comunismului, face parte din angajamentul prim-ministrului de centru-dreapta, Peter Magyar, de a face publice aceste dosare și de a le permite maghiarilor să-și înțeleagă trecutul totalitar.

„Punem în aplicare acum, după 36 de ani... ceea ce a reprezentat promisiunea schimbării de regim”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă organizate la arhive, adăugând că aproximativ 60.000 de nume au fost făcute publice până în prezent.

Site-ul unde pot fi consultate documentele

Numele a 60.000 de persoane recrutate în trecut au fost făcute publice miercuri pe site-ul nyitottaktak.hu. Așa-numita fișă de tip „6”, registrul de tip „B” (recrutare) și baza de date de tip „H” (rețea) au devenit publice. Dosarele de tip „B” (recrutare) vor deveni disponibile într-o a doua etapă, cel târziu la data de 25 februarie 2027.

Dosare suplimentare vor fi încărcate până în februarie 2027, însă acestea sunt departe de a fi complete, întrucât multe au fost distruse în 1956, în timpul revoltei antisovietice din Ungaria, precum și în perioada 1988-1989.

„Rog pe toată lumea să trateze această publicare a documentelor, așteptată de mult timp, cu demnitate și umanitate... întrucât multe familii se vor confrunta acum cu informații dificile, adesea legate de un membru decedat al familiei lor... Este imposibil să se depășească o traumă fără discuții și fără a pune întrebări”, a adăugat Magyar.

Deși regimul comunist s-a încheiat în 1989, Ungaria a amânat deschiderea completă a dosarelor din cauza lipsei unei voințe politice puternice din partea guvernelor succesive. Până acum, în afară de cercetători, oamenii obișnuiți au avut acces doar la dosarele care îi priveau pe ei înșiși sau pe rudele apropiate. Începând de miercuri, oricine poate căuta în baza de date online nume legate de fostele servicii de securitate ale statului.

Colaboratori recrutați din rândul populației

În timpul Războiului Rece, serviciile de poliție secretă din Europa de Est se bazau pe colaboratori recrutați din rândul populației, adesea prin șantaj, amenințări sau recompense.

Fostul prim-ministru Viktor Orban a declarat marți că serviciile secrete comuniste au încercat să-l recruteze ca informator în timp ce își îndeplinea serviciul militar, dar el a refuzat, devenind ulterior ținta unei supravegheri intense din partea poliției.

Între 1945 și 1989, serviciile comuniste de securitate ale statului ungar s-au bazat pe o rețea extinsă de informatori pentru a supraveghea societatea și a reprima disidența. Unii au fost șantajați sau constrânși să denunțe vecini, prieteni, colegi și chiar membri ai familiei; alții au fost recrutați prin promisiuni de diverse avantaje, scrie The Guardian.

Timp de decenii, amploarea acestei rețele a fost ascunsă de ochii publicului. „Dosarele agenților”, păstrate în subsolul Arhivelor Istorice ale serviciilor de securitate ale statului, au rămas în mare parte inaccesibile publicului, în ciuda apelurilor repetate și a unor scurgeri parțiale de informații.

„O societate democratică are dreptul să-și cunoască trecutul”, a scris Zoltán Tarr, ministrul relațiilor sociale și culturii, pe Facebook.

Anterior, accesul la rapoartele privind informatorii era limitat la cercetători și la rudele victimelor. Cu ajutorul noii baze de date online, care permite efectuarea de căutări, fostul serviciu de stat al Ungariei va deveni cel mai transparent din fostul bloc estic, afirmă cercetătorii.

De trei decenii, fostul bloc estic este divizat în privința modului și momentului în care ar trebui publicate dosarele agenților. În Germania de Est, Bundestagul a deschis accesul la dosarele Stasi, serviciul de securitate al statului, în 1992. În Republica Cehă, acestea au fost făcute publice în 2003. Cel mai recent, Letonia a publicat dosarele informatorilor în 2018.

Editor : Marina Constantinoiu