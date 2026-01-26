Live TV

Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei. Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie

Data publicării:
v orban face un gest cu mana
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo

Premierul Viktor Orban a declarat luni că Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce şeful guvernului de la Budapesta a numit încercări de interferenţă în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie.

Viktor Orban şi-a intensificat campania anti-Ucraina în ultimele săptămâni şi a căutat să-l asocieze pe liderul opoziţiei maghiare, Peter Magyar, cu Kievul şi cu executivul UE de la Bruxelles, pe măsură ce campania se intensifică.

În contextul în care economia Ungariei stagnează, partidul Fidesz al lui Orban este în urma formaţiunii de opoziţie Tisza în majoritatea sondajelor.

Într-o campanie care îi vizează în principal pe alegătorii din mediul rural, Orban a prezentat Ucraina ca fiind nedemnă de sprijin financiar, prezentând votul din aprilie ca o alegere între război şi pace şi reiterând campaniile sale anti-migraţie din trecut.

Viktor Orban, care a menţinut legături strânse cu Moscova, a refuzat în repetate rânduri să sprijine ajutorul acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană şi a lansat o „petiţie naţională” prin care le cere alegătorilor să se înscrie pentru a declara că nu doresc să ajute la plata războiului.

„Săptămâna trecută, liderii ucraineni şi chiar preşedintele însuşi au făcut declaraţii extrem de insultătoare şi ameninţătoare la adresa Ungariei. Serviciile noastre naţionale de securitate au concluzionat că aceasta este o încercare coordonată de a interveni în alegerile din Ungaria”, a declarat Orban într-un video, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Preşedintele Volodimir Zelenski a criticat joia trecută Europa pentru că este un „caleidoscop fragmentat de puteri mici şi mijlocii” lipsite de curajul de a acţiona decisiv. De asemenea, el a spus că Europa nu ar trebui să permită capitalelor sale să devină „o mică Moscovă”.

„Fiecare «Viktor» care trăieşte din bani europeni în timp ce încearcă să vândă interesele europene merită o palmă peste cap”, a spus Zelenski într-un discurs susţinut la Davos.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Grunge flags of Ukraine and Hungary divided by barb wire illustration sun haze view
Budapesta acuză din nou Kievul de amestec în alegeri. Szijjarto: „Dacă îi lăsăm să ia decizia, ţara va trebui să intre în război”
steag rusia-kremlin
„Te simți ca un șobolan încolțit”. Rusia folosește Interpolul pentru a-și vâna criticii din străinătate: procuror CPI vizat în 2024
catel lukasenko
„Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski acuză Belarusul că este stat vasal al Rusiei: „Dependența nu scade”
Mihailo Fedorov
Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil”
Aligned Data Centers-Deal
De ce este compania BlackRock în centrul viziunii lui Trump pentru reconstrucția Ucrainei. SUA ar privi pacea ca pe o afacere
Recomandările redacţiei
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare...
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă...
Ultimele știri
Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de Mediu pentru stoparea furtului de lemn
Fond de ajutorare de 10 milioane de euro pentru victimele incendiului din barul din stațiunea elvețiană Crans Montana
Italia declară stare de urgenţă după furtunile din regiunile sale sudice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Ce a făcut Anamaria Prodan după ce Antena 1 a scos din grilă Survivor: Povești din junglă. Impresara a oferit...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Romanul care a anticipat ascensiunea lui Donald Trump și evenimentele din Minnesota. Cum a ajuns sloganul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”