Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei. Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie

Premierul Viktor Orban a declarat luni că Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce şeful guvernului de la Budapesta a numit încercări de interferenţă în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 12 aprilie.

Viktor Orban şi-a intensificat campania anti-Ucraina în ultimele săptămâni şi a căutat să-l asocieze pe liderul opoziţiei maghiare, Peter Magyar, cu Kievul şi cu executivul UE de la Bruxelles, pe măsură ce campania se intensifică.

În contextul în care economia Ungariei stagnează, partidul Fidesz al lui Orban este în urma formaţiunii de opoziţie Tisza în majoritatea sondajelor.

Într-o campanie care îi vizează în principal pe alegătorii din mediul rural, Orban a prezentat Ucraina ca fiind nedemnă de sprijin financiar, prezentând votul din aprilie ca o alegere între război şi pace şi reiterând campaniile sale anti-migraţie din trecut.

Viktor Orban, care a menţinut legături strânse cu Moscova, a refuzat în repetate rânduri să sprijine ajutorul acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană şi a lansat o „petiţie naţională” prin care le cere alegătorilor să se înscrie pentru a declara că nu doresc să ajute la plata războiului.

„Săptămâna trecută, liderii ucraineni şi chiar preşedintele însuşi au făcut declaraţii extrem de insultătoare şi ameninţătoare la adresa Ungariei. Serviciile noastre naţionale de securitate au concluzionat că aceasta este o încercare coordonată de a interveni în alegerile din Ungaria”, a declarat Orban într-un video, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Preşedintele Volodimir Zelenski a criticat joia trecută Europa pentru că este un „caleidoscop fragmentat de puteri mici şi mijlocii” lipsite de curajul de a acţiona decisiv. De asemenea, el a spus că Europa nu ar trebui să permită capitalelor sale să devină „o mică Moscovă”.

„Fiecare «Viktor» care trăieşte din bani europeni în timp ce încearcă să vândă interesele europene merită o palmă peste cap”, a spus Zelenski într-un discurs susţinut la Davos.

