Ungaria începe desființarea „sistemului” Orban. Ce includ noile amendamente constituționale propuse de partidul lui Magyar

Parlamentul ungar începe marţi să discute o serie de amendamente constituţionale menite să destructureze „sistemul” fostului premier naţionalist Viktor Orban, al cărui partid va organiza joi un protest împotriva „tiraniei” actualei puteri a premierului Peter Magyar.

Premierul Magyar şi partidul său ultramajoritar în parlament, Tisza, care a introdus amendamentele, susţin că acestea sunt menite să „restaureze democraţia constituţională" într-o ţară „care s-a distanţat de la cerinţele de bază ale democraţiei constituţionale", relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Amendamentele includ măsuri pentru demiterea actualului preşedinte al ţării, Tamas Sulyok - ales de fostul parlament şi care este un apropiat al lui Orban -, stabilirea unei vârste maxime de 70 de ani pentru alegerea ca membru al Curţii Constituţionale şi acordarea unei autonomii sporite Oficiului Judiciar Naţional şi Curţii Supreme.

Premierul Magyar mai vrea să creeze şi un aşa-numit „Oficiu pentru Recuperarea şi Apărarea Patrimoniului Naţional", o instituţie care să recupereze fonduri obţinute în mod presupus ilicit de afacerişti apropiaţi guvernării Viktor Orban.

O altă iniţiativă controversată a actualei puteri este limitarea perioadei de exercitare a funcţiei de parlamentar la cel mult 12 ani sau trei mandate.

Demiterea preşedintelui şi limitarea mandatelor membrilor parlamentului au atras critici din partea mai multor ONG-uri, inclusiv Human Rights Watch (HRW). Aceasta din urmă, deşi afirmă că noul guvern „are motive întemeiate pentru a lansa importante reforme instituţionale" pentru a restabili statul de drept, avertizează că o legislaţie pripită ar putea pune în pericol acest proces.

Orban, care a guvernat din 2010 până în 2026, a acţionat adesea contrar statului de drept, prin centralizarea puterii, controlul asupra presei, elaborarea de legi electorale care îl favorizau şi limitarea autonomiei sistemului judiciar şi a educaţiei. Partidul Fidesz, condus de Orban şi aflat acum aflat în opoziţie, acuză partidul de guvernământ Tisza că limitează democraţia parlamentară şi că se îndreaptă spre „tiranie". Prin urmare, Fidesz a convocat pentru joi un protest sub sloganul „Opriţi tirania!".

Editor : C.S.