Ungaria investighează un presupus furt de componente cheie din avioanele de vânătoare MiG din era sovietică

Data publicării:
Mig 29 of Poland
Avion de vânătoare MiG-29s. Foto: Profimedia

Autoritățile ungare au lansat o anchetă după ce s-a descoperit că lipsesc componente cheie din opt avioane de vânătoare MiG-29 din era sovietică scoase din uz, ceea ce a stârnit îngrijorarea că piesele ar fi putut ajunge în Ucraina, relatează TVPWorld.

Printre piesele lipsă se află componente electronice utilizate pentru navigație și controlul armelor. Anchetatorii suspectează că persoane din interiorul bazei ar fi putut fi implicate în furt.

Publicația ungară Bikk, care a relatat prima dată incidentul, a declarat că, la sfârșitul lunii iulie, autori neidentificați au pătruns în perimetrul aeroportului militar Kecskemét din centrul Ungariei, au accesat locul cu un vehicul și au ajuns la aeronave. 

Se crede că aproximativ 20 de avioane MiG-29 din era sovietică, retrase din uz de Ungaria în 2010 și înlocuite cu avioane suedeze JAS 39 Gripen, sunt adăpostite în această bază. 

Posibila legătură cu Ucraina a atras atenția datorită poziției oficiale a Ungariei împotriva furnizării de ajutor militar Kievului. Ucraina, care se bazează pe avioane sovietice învechite, inclusiv MiG-29, caută în mod activ piese de schimb pentru a-și menține flota operațională. 

Autoritățile investighează, de asemenea, modul în care au fost divulgate detaliile incidentului. Într-o declarație, Ministerul Apărării a confirmat că sunt în curs de desfășurare atât proceduri polițienești, cât și militare, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând ancheta în curs. 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

