Ungaria le va oferi în continuare azil bărbaţilor ucraineni de vârstă militară, contrar deciziei UE

Ungaria va continua să le ofere în mod automat azil bărbaţilor ucraineni de vârstă militară (25-60 de ani), deşi ţările Uniunii Europene au convenit în iulie ca bărbaţii ucraineni ce pot fi mobilizaţi în armată să nu mai poată obţine statutul de refugiaţi în aceste ţări, a anunţat joi premierul ungar Peter Magyar, potrivit agenţiei EFE.

„Guvernul ungar a decis să-şi rezerve dreptul de a oferi statutul (de refugiaţi) bărbaţilor de vârstă militară care fug din ţară”, a spus Peter Magyar în faţa presei la Budapesta. El a precizat că a luat această decizie întrucât există etnici maghiari care fug din regiunea ucraineană Transcarpatia către Ungaria.

Invocând „nevoile de apărare ale Ucrainei” în războiul cu Rusia, ţările UE au convenit în iulie să acorde drept de azil bărbaţilor ucraineni numai dacă aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile militare în ţara lor, după ce numeroşi bărbaţi au reuşit să părăsească Ucraina în pofida interdicţiei de plecare din ţară impusă în cadrul măsurilor privind mobilizarea obligatorie.

Situaţia comunităţii maghiare din Ucraina, care numără aproximativ 100.000 de persoane, majoritatea stabilite în regiunea Transcarpatia, este de mulţi ani o sursă de fricţiuni diplomatice între cele două ţări vecine, Budapesta acuzând Kievul că nu respectă drepturile minorităţilor etnice, notează EFE, citată de Agerpres.

În ciuda plecării de la putere a fostului premier ungar Viktor Orban apropiat de Rusia şi preluarea conducerii guvernului de către pro-europeanul Peter Magyar, situaţia minorităţii maghiare din Ucraina rămâne o temă conflictuală în relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina.

În acest sens, premierul Magyar a mai spus joi că, deşi negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE au fost deblocate în iunie, Ungaria nu susţine deschiderea unor noi capitole de negociere, dată fiind lipsa progreselor în restabilirea drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina.

Editor : Liviu Cojan