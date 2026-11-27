Ungaria „nu mai este o excepție” în Uniunea Europeană și a renunțat la abordarea guvernului anterior de a bloca deciziile prin dreptul de veto, a declarat ministrul de Externe al Ungariei, Anita Orban, pentru TVP World. Anita Orban a afirmat că interesele naționale ale Ungariei rămân o prioritate absolută, dar că abordarea țării în ceea ce privește urmărirea acestora s-a schimbat.

Într-un interviu acordat la Budapesta, Orban a afirmat că politica externă a țării a suferit o schimbare semnificativă de când noul guvern a preluat mandatul, în urmă cu mai bine de șase luni, cu scopul de a restabili reputația Ungariei în rândul aliaților săi.

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„Obiectivul nostru principal a fost să facem din Ungaria din nou o țară, un aliat și un partener de încredere și credibil”, a spus ea.

Sub conducerea fostului prim-ministru de dreapta, Viktor Orban, Ungaria a intrat frecvent în conflict cu Bruxelles-ul pe teme legate de statul de drept și și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca măsurile UE referitoare la Ucraina.

O Uniune Europeană puternică „are nevoie de o Ungarie puternică”

Anita Orban, care nu are nicio legătură de rudenie cu fostul prim-ministru, a afirmat că, deși unele dintre interesele strategice ale Ungariei, inclusiv securitatea și bunăstarea economică, au rămas neschimbate, abordarea în urmărirea acestora s-a modificat.

„Ceea ce s-a schimbat este modul în care acționăm și cu cine colaborăm”, a spus ea.

„Constatăm că Ungaria poate fi puternică dacă există o Uniune Europeană puternică. Dar și invers. O Uniune Europeană puternică are nevoie de o Ungarie puternică”, a adăugat ea.

Orban a afirmat că noul guvern urmărește interesele Ungariei prin intermediul mecanismelor existente ale UE, în loc să recurgă la dreptul de veto.

Ea a subliniat acordul guvernului cu Bruxelles pentru deblocarea fondurilor UE care fuseseră înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept sub administrația anterioară.

Reinițializarea relațiilor cu Ucraina

Orban a afirmat că noul guvern a încercat să reinițializeze relațiile cu Ucraina, care se deterioraseră semnificativ sub administrația anterioară.

Ea a acuzat guvernul anterior că nu a reușit să asigure restabilirea drepturilor etnicilor maghiari care trăiesc în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei.

La câteva săptămâni de la preluarea mandatului, a spus ea, Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind restabilirea drepturilor minorităților, inclusiv cele legate de educație, utilizarea limbii și simbolurile naționale.

Cu toate acestea, Budapesta rămâne împotriva furnizării de arme către Ucraina, în conformitate cu promisiunile electorale ale Partidului Tisza, aflat la guvernare.

„Continuăm să nu furnizăm echipamente letale, arme Ucrainei”, a spus ea.

Orban a afirmat că Ungaria a furnizat, în schimb, asistență umanitară, inclusiv autobuze, generatoare, medicamente și echipamente medicale.

Reducerea dependenței de Rusia

Ungaria explorează, de asemenea, modalități de a-și reduce dependența de energia rusă, inclusiv prin accesul potențial la terminalele poloneze de gaz natural lichefiat (GNL) de la Marea Baltică.

Budapesta analizează, de asemenea, posibile rute de aprovizionare prin Grecia, Croația și România.

Întrebat dacă Ungaria ar avea nevoie de o prelungire a termenului limită stabilit de UE pentru 2027 în vederea eliminării treptate a importurilor de gaze rusești, Orban nu s-a angajat să respecte termenul respectiv.

„Aș spune că aceasta este data-țintă spre care ne îndreptăm și apoi vom vedea”, a spus ea.

Relațiile cu Washingtonul

În ciuda sprijinului acordat de președintele american Donald Trump lui Viktor Orban înaintea alegerilor din Ungaria, ministrul de Externe a afirmat că Budapesta continuă să considere Washingtonul un partener strategic.

„Considerăm Statele Unite un aliat important. Considerăm SUA un partener strategic”, a spus ea, adăugând că NATO rămâne cadrul principal al relațiilor bilaterale.

Editor : M.C