Live TV

Video Ungaria organizează primul zbor de repatriere din Iordania: 87 de persoane, inclusiv doi români, vor reveni acasă

Data publicării:
aerport dubai orientul mijlociu zbor
Foto: Getty Images

Primul zbor de repatriere care va aduce acasă cetăţeni ungari blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului a plecat spre Iordania, a anunţat miercuri ministerul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Aeronava va aduce în Ungaria 87 de persoane, printre care 83 de cetăţeni ungari, doi români, un slovac şi un columbian, a precizat Szijjarto, transmite MTI preluată de Agerpres.

„Ei vor fi, în principal, pasageri care se aflau în Israel. În Israel spaţiul aerian este complet închis, aşa încât de acolo nu se poate pleca decât pe cale terestră. Noi am acordat asistenţă unui grup de 51 de pelerini spre a părăsi Israelul pe cale terestră spre Iordania şi, în plus, aducem acasă din Iordania treizeci şi ceva de persoane astăzi”, a adăugat ministrul ungar.

El a precizat că zborul de repatriere va decola joi din capitala Iordaniei, Amman.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vineri, va urma Sharm El-Sheikh, pentru că cei blocaţi în Israel din cauza închiderii spaţiului aerian pot părăsi ţara pe cale terestră spre Iordania sau Egipt. Îi putem aduce acasă în această săptămână şi apoi Wizz Air va majora numărul de zboruri spre Sharm El-Sheikh la zece pe săptămână, aşa încât va fi posibil să se revină acasă de acolo cu un zbor regulat”, a explicat Szijjarto.

„Mă aflu în contact permanent cu omologii mei din regiune pentru a acorda asistenţă cât mai multor unguri posibil. Din păcate, închiderile de spaţii aeriene fac imposibilă deocamdată revenirea cetăţenilor ungari acasă din câteva locuri. Ambasadele noastre continuă să funcţioneze la capacitate maximă, iar departamentele noastre consulare vă stau la dispoziţie”, le-a transmis ministrul de externe concetăţenilor săi.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldații Nicole Amor, Declan Coady, Cody Khork, Noah Tietjens ai armatei sua, care au fost ucisi in iran
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah, a supraviețuit unui atac SUA-Israel (surse)
orban
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Anulări la Henri Coandă.
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate
five-storey building in the Tebbaneh neighborhood of Tripoli, collapsed
Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar
Recomandările redacţiei
HCjzzMCaYAA5SoD
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a...
Iran US Israel
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne...
F-35I Israel
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion...
Ministerul Afacerilor Externe.
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi...
Ultimele știri
Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ce i-ar fi spus Kader Keita victimei sale, la câteva momente după accident. Video cutremurător cu momentul...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cadru cu cadru: așa a produs Kader Keita accidentul de mașină! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii