Ungaria plafonează preţurile la carburanţi, începând din această noapte. Care sunt „prețurile protejate” și cine va beneficia

Data publicării:
pompa de benzina
Foto: GettyImages

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat luni că preţurile la combustibili vor fi plafonate, începând de la miezul nopţii, pentru a-i proteja pe maghiari de creşterea preţurilor la petrol, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Ungaria este a doua ţară membră a Uniunii Europene, după Croaţia, care a decis să plafoneze preţurile la combustibili.

"Introducem un preţ protejat la benzină şi motorină, dincolo de care preţurile cu amănuntul nu vor putea trece", a declarat Orban, într-un videoclip postat pe Facebook, citat de Agerpres. Acesta a adăugat că Guvernul de la Budapesta a decis, de asemenea, să scoată combustibili de la rezerva de stat pentru a garanta aprovizionarea şi a specificat că "preţul protejat" se va aplica numai vehiculelor înmatriculate în Ungaria.

Potrivit Reuters, începând de marţi, preţul benzinei în Ungaria va fi plafonat la 595 de forinţi (1,75 dolari) pe litru, iar cel al motorinei la 615 forinţi (1,81 dolari) pe litru.

Măsura se aplică persoanelor fizice, fermierilor, transportatorilor şi contractorilor, a adăugat Orban, invocând blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina, ca una dintre cauzele care au condus la această măsură, pe lângă războiul din Orientul Mijlociu.

Anterior, Orban a cerut Uniunii Europene să suspende sancţiunile împotriva petrolului şi gazelor ruseşti, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu. Liderul naţionalist, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, critică în mod regulat sancţiunile UE împotriva Rusiei, folosindu-şi dreptul de veto pentru a obţine excepţii pentru Ungaria.

Ungaria a mai plafonat odată preţurile combustibililor, în perioada cuprinsă între noiembrie 2021 şi iunie 2022, pentru a reduce inflaţia înainte de alegerile din aprilie 2022, pe care Orban le-a câştigat apoi cu o majoritate covârşitoare. Cu toate acestea, ulterior, Orban a fost forţat să renunţe la plafonarea preţurilor combustibililor, după ce ce o penurie de combustibil a dus la achiziţii de panică la benzinării.

Cotaţia ţiţeiului a crescut luni la peste 119 dolari pe baril, atingând niveluri nemaivăzute de la mijlocul anului 2022, iar guvernele se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor şi consumatorilor.

