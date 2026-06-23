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Ungaria pune piedici procesului de aderare la UE al Ucrainei și Rep. Moldova: o etapă procedurală a fost amânată de Budapesta

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peter magyar
Peter Magyar Foto: Profimedia
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Ungaria a amânat o etapă procedurală esențială necesară pentru a avansa procesul de aderare la UE a Ucrainei și a Republicii Moldova, potrivit a doi diplomați ai UE. Kievul și Chișinăul au atins o etapă importantă în parcursul lor către aderarea la Uniunea Europeană, atunci când țările membre ale UE au aprobat în unanimitate, pe 15 iunie, deschiderea primului capitol oficial de negocieri pentru ambele țări, relatează Politico.

Această măsură fusese blocată timp de ani de zile de fostul prim-ministru maghiar Viktor Orban, care s-a opus aderării Ucrainei la UE. (Cererile de aderare ale Ucrainei și Moldovei sunt legate din punct de vedere politic, astfel încât una nu putea avansa fără cealaltă).

Cele două țări speră acum să avanseze rapid în procesul de aderare la UE, viceprim-ministrul ucrainean, Taras Kachka, declarând pentru sursa citată la începutul acestei luni că Ucraina își propune să deschidă toate cele șase clustere de negociere (grupuri de capitole oficiale) până la jumătatea lunii iulie.

Însă acest calendar este acum pus în pericol, după ce Ungaria s-a opus marți trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană, în numele celor 27 de state membre ale Uniunii, în care să fie prezentată poziția comună a capitalelor UE. Ungaria a fost singura țară care s-a opus acestei inițiative, care necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre și care va fi discutată din nou săptămâna viitoare, au declarat diplomații.

Un purtător de cuvânt al Reprezentanței Permanente a Ungariei la Bruxelles nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Această măsură este în concordanță cu poziția rezervată a prim-ministrului Peter Magyar față de aderarea Ucrainei.

Deși Magyar nu s-a opus deschiderii primului cluster pentru Ucraina, guvernul său a insistat să se elimine expresia „cât mai curând posibil” referitoare la aderarea Kievului la UE din concluziile scrise ale reuniunii liderilor UE de la Bruxelles de săptămâna trecută, potrivit unuia dintre diplomați.

Ambilor diplomați li s-a acordat anonimatul, deoarece nu au voie să facă declarații oficiale cu privire la procedurile care se desfășoară cu ușile închise.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la finalul reuniunii Consiliului European de săptămâna trecută, Magyar și-a reiterat poziția, declarând reporterilor: „Există în total șase clustere și nu considerăm că deschiderea lor simultană este o idee bună — în parte pentru că cerneala de pe primul nici măcar nu s-a uscat încă, și în parte pentru că ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest — Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord — [care] au depus eforturi timp de ani de zile pentru a adera la UE”.

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Editor : A.M.G.

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