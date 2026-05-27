Live TV

Ungaria rămâne membră a Curții Penale Internaționale, după ce parlamentarii au respins legea dorită de Viktor Orban

Data publicării:
Sediul Curții Penale Internaționale de la Haga pe 20 mai 2021.
Curtea Penală Internaţională. Foto: Profimedia Images

Parlamentarii maghiari aleși la scrutinul recent au votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului fostului prim-ministru Viktor Orban de retragere din Curtea Penală Internațională (CPI), relatează AFP.

Dintre cei 199 de membri ai parlamentului, 133 au votat pentru respingerea legii care prevede retragerea din Statutul de la Roma, tratatul fondator al CPI, care urma să intre în vigoare pe 2 iunie, în timp ce 37 au votat împotrivă și 5 s-au abținut, notează Agerpres.

Prim-ministrul conservator pro-UE Peter Magyar, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a prezentat proiectul de lege luni și a obținut adoptarea lui în parlament printr-o procedură accelerată.

Președintele Tamas Sulyok, un aliat al lui Viktor Orban, trebuie acum să promulge legea.

Vineri, când guvernul maghiar a anunțat că va anula procesul de retragere, organul legislativ al CPI a salutat o „decizie importantă”.

La putere timp de 16 ani, Viktor Orban a inițiat procesul de retragere pe 3 aprilie 2025, în timp ce îl găzduia pe aliatul său, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care făcea obiectul unui mandat de arestare din 2024 pentru crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza.

Prim-ministrul ungar de atunci a descris CPI drept un „tribunal politic care și-a pierdut imparțialitatea, așa cum demonstrează hotărârile sale privind Israelul”. El a omis să menționeze că CPI emisese simultan un mandat pentru fostul șef militar Hamas, Mohammed Deif, a cărui moarte a fost confirmată ulterior.

Peter Magyar, pe atunci viitor prim-ministru, a anunțat pe 20 aprilie că Ungaria va opri procesul de retragere din CPI și va executa mandatele de arestare emise, inclusiv cel care îl privește pe Benjamin Netanyahu.

Întrebat de un jurnalist despre faptul că l-a invitat și pe prim-ministrul israelian la Budapesta, pe 23 octombrie, pentru a 70-a aniversare a revoltei din 1956 împotriva sovieticilor, Peter Magyar a clarificat că i-a invitat pe toți liderii cu care a vorbit telefonic.

Doar Burundi și Filipine s-au retras din CPI.

Înființată în 2002 și susținută de 125 de state membre, tribunalul, cu sediul la Haga, își propune să urmărească penal persoanele responsabile pentru cele mai grave crime din lume atunci când statele nu doresc sau nu sunt capabile să facă acest lucru ele însele.

De la înființarea sa, CPI a deschis peste 30 de dosare pentru presupuse crime de război, crime împotriva umanității, genocid și infracțiuni împotriva administrării justiției. Cu toate acestea, se confruntă cu o lipsă de recunoaștere și de mecanisme de aplicare.

China, Israel, Rusia și Statele Unite se numără printre țările care nu recunosc jurisdicția CPI, ceea ce îi obstrucționează acesteia capacitatea de a investiga cetățenii respectivelor țări.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Magyar Zelenski
Condițiile puse de Ungaria pentru o întâlnire între Magyar și Zelenski
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări
Peter Magyar.
Decizie surprinzătoare a lui Peter Magyar: „Îmi reduc salariul la jumătate”. Cine se mai află pe lista tăierilor, în Ungaria
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tanczos Barna acuză AUR că a adus „influență rusă în politica românească”: „A susţinut mişcări anti-europene”
Viktor Orban
Decăderea lui Viktor Orban și ascensiunea Europei: Începutul unui nou consens european la care nimeni nu se aștepta
Recomandările redacţiei
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Salt tehnologic uriaș: România va găzdui primul centru de date cu IA...
Ultimele știri
Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică
Șeful Hidroelectrica: Suntem săraca țară bogată. Cheltuim mulți bani în diferite zone și ne uităm la diurna de 36 € a unui ministru
Premierul Bolojan, întrevedere cu Nadia Comăneci, la Palatul Victoria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...