Ungaria refuză să oprească achiziționarea de petrol rusesc, în ciuda cererii lui Trump către aliații NATO

Data publicării:
Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto.
Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. Foto: Profimedia Images

Ministrul de externe de la Budapesta afirmă că obținerea de resurse energetice din alte surse este un „vis frumos”, în timp ce îi descrie pe oficialii din Europa de Vest drept „fanatici”

Ungaria nu va renunța la resursele energetice rusești, a declarat ministrul de externe maghiar, Péter Szijjártó, pentru The Guardian, în ciuda cererii Casei Albe ca aliații NATO să înceteze achiziționarea de petrol rusesc.

Donald Trump a cerut Europei să oprească importurile de petrol rusesc, dar într-un interviu acordat în marja celei de-a 80-a sesiuni anuale a Adunării Generale a ONU, Péter Szijjártó a declarat: „Nu putem asigura aprovizionarea sigură [cu produse energetice] a țării noastre fără surse rusești de petrol sau gaze”, adăugând că „înțelege” abordarea lui Trump.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică”, a spus el. „Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol și gaze de undeva [în afară de Rusia] ... dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură.

„Și dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că fără aprovizionarea din Rusia, este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a țării.”

Declarațiile lui Szijjártó au venit după ce Trump a condiționat noile sancțiuni împotriva Rusiei de deconectarea NATO de la aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia”, a declarat Trump săptămâna trecută pe platforma sa socială Truth Social.

Cererea a urmat unei serii de termene limită stabilite de Trump pentru Moscova pentru a face progrese în încheierea războiului cu Ucraina, care au trecut fără alte acțiuni. Unii aliați s-au întrebat dacă el dorește cu adevărat să crească presiunea asupra lui Vladimir Putin sau doar să paseze responsabilitatea Europei.

Grupul MOL, deținut de statul maghiar, importă anual aproximativ 5 milioane de tone de petrol prin conducta Drujba, furnizând țiței rafinăriilor din Ungaria și Slovacia. Aceste două țări s-au opus cel mai puternic apelurilor de a opri importurile de energie din Rusia.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este unul dintre cei mai apropiați aliați ideologici ai lui Trump în Europa și l-a lăudat în mod regulat. Orbán a criticat, de asemenea, dur Ucraina, păstrând în același timp relații cordiale cu Kremlinul.

Bloomberg a raportat că UE ia în considerare restricții comerciale care ar putea reduce sau opri livrările de petrol prin conductă și că acestea ar putea fi introduse fără consimțământul unanim, permițând altor țări europene să depășească la vot Budapesta și Bratislava.

„Când vine vorba de cumpărarea petrolului rusesc, acum totul se reduce practic la Ungaria și Slovacia”, a scris Lindsey Graham, un aliat al lui Trump care se numără printre cei mai mari susținători ai Ucrainei din anturajul său. „Sper și mă aștept ca acestea să ia în curând măsuri pentru a ne ajuta să punem capăt acestui masacru. Dacă nu, vor urma consecințe.”

Liderii europeni au făcut presiuni asupra Ungariei și Slovaciei să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, dar apelurile au fost ignorate.

Într-un interviu acordat ziarului Guardian în weekend, președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a devenit unul dintre liderii europeni care comunică cel mai des cu Trump, a declarat că există „două căi” în recentele afirmații ale lui Trump: că va adopta o poziție mai dură față de Rusia doar dacă Europa va majora tarifele aplicate Chinei și va înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Prima cale este ca Europa să înceteze să mai cumpere petrol și gaze rusești. Cred că Trump are perfectă dreptate în această privință. Și aici trebuie să exercităm presiuni asupra Ungariei și Slovaciei, care încă mai fac acest lucru”, a spus Stubb. Când a fost întrebat ce instrumente ar putea fi utilizate pentru a exercita presiuni asupra celor două țări, el a răspuns „asta depinde de comisie”.

În schimb, Stubb a spus că Europa nu dispune de „instrumente legale” pentru tarife, dar ar putea lucra la sancțiuni mai dure.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, într-un interviu acordat săptămâna trecută ziarului Guardian la Kiev, a declarat că susține apelul lui Trump către Europa de a înceta să mai cumpere petrol rusesc. „Sper că președintele Orbán din Budapesta va auzi acest lucru și va da curs apelului președintelui Trump de a înceta achiziționarea de petrol rusesc. Ungaria poate obține petrol din sud”, a declarat Sikorski.

Întrebat luni despre presiunea europeană, Szijjártó i-a numit pe oficialii din Europa de Vest „fanatici” și a declarat că este „total imposibil să se poarte un dialog rațional, bazat pe fapte și bun simț”.

Dar, în timp ce relațiile cu Bruxelles rămân tensionate, relația cu SUA s-a îmbunătățit semnificativ, a adăugat el, spunând că Ungaria a fost „singurul guvern european care a ținut pumnii pentru victoria [lui Trump]”.

„SUA este acum un prieten”, a spus el. „Așadar, a avea președintele american ca prieten este cu totul altceva decât atunci când acesta exercită presiuni asupra ta, indiferent de cât de severe sunt acestea din partea Bruxelles-ului.”

