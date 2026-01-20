Live TV

Szijjártó v Prahe: ČR a Maďarsko čaká skvelé obdobie spolupráce
Péter Szijjártó și omologul său ceh Petr Macinka, la conferința de presă. Foto: Profimedia

Ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a declarat că Budapesta nu intenționează să susțină o poziție unitară a Uniunii Europene cu privire la Groenlanda, ca răspuns la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, potrivit comentariilor lui Szijjártó în cadrul unei conferințe de presă la Praga, scrie RBC Ukraine.

Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto.

"Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca şi SUA). Nu este o chestiune comunitară. Nu considerăm posibilă publicarea unei declaraţii comune" a Uniunii Europene, a spus Szijjarto la o conferinţă de presă comună la Praga cu omologul său ceh Petr Macinka.

Acesta din urmă a estimat la rândul său că "nu este o situaţie simplă şi nu poate fi soluţionată cu o declaraţie sau cu o frază, ci trebuie negociată". "Va fi necesară o negociere între SUA, danezi şi groenlandezi, cu ajutorul altora", a adăugat ministrul ceh de Externe.

Anterior, în cursul zilei, premierul ceh Andrej Babis a refuzat în faţa presei să-şi exprime solidaritatea faţă de Danemarca şi faţă de ţările europene care o susţin pe aceasta în faţa intenţiilor preşedintelui american Donald Trump de a prelua sub control Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.

"Nu o pot exprima (solidaritatea faţă de Danemarca). De ce ar trebui să o fac ? Ce putem spune este că, în cadrul NATO, liderul este SUA şi că aceste dispute sunt contraproductive şi trebuie să ajungem la un acord", a afirmat Andrej Babis, adăugând că Statele Unite au încercat în trecut "de cinci ori" să cumpere insula arctică Groenlanda.

În faţa intenţiei lui Trump de a cumpăra sau - dacă Danemarca îşi menţine refuzul de a o vinde - de a anexa cu forţa această insulă importantă strategic şi bogată în resurse minerale, inclusiv minerale rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, şi-au exprimat "deplina solidaritate" cu Danemarca şi unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldaţi.

Dar Trump a ameninţat sâmbătă aceste ţări cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relaţiile transatlantice. În urma acestei ameninţări, Germania şi-a retras duminică cei 15 militari trimişi în Groenlanda. Norvegia şi Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunţat de asemenea că aceştia vor fi retraşi.

 

