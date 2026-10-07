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Ungaria ridică blocajul în negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE. Două clustere-cheie pot avansa

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Peter Magyar,
Peter Magyar, premierul Ungariei. Foto: Profimedia Images
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Ungaria a acceptat continuarea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE și avansarea procedurilor pentru deschiderea clusterelor 2 și 3, pe care le blocase anterior, relatează Ukrainska Pravda, citând o sursă din UE care are cunoștință despre evoluția negocierilor.

„Grupul de lucru al Consiliului UE pentru extindere a aprobat rezultatele screeningului pentru clusterele 2 și 3 în cazul Ucrainei, iar astăzi, în cadrul Coreper, ambasadorii statelor membre ale UE au convenit asupra trimiterii unor scrisori către guvernele Ucrainei și Moldovei privind prezentarea pozițiilor de negociere”, a declarat sursa citată, potrivit News.ro

Budapesta a ridicat blocajul care, până acum, nu permitea Ucrainei să treacă la următoarea etapă a procedurii de deschidere a clusterelor de negociere 2 - Piața internă și 3 - Competitivitate și creștere incluzivă.

Proiectul poziției de negociere a UE privind ambele clustere urmează să fie pregătit în zilele următoare.

Următoarele etape procedurale ar putea avea loc foarte repede. Se preconizează că statele membre ale UE ar putea conveni asupra poziției de negociere privind deschiderea clusterelor încă din 12 octombrie, când Rada Supremă ar urma să adopte modificările legislative privind educația în limbile minorităților naționale.

Ulterior, pe 13 octombrie, ar putea fi organizată conferința interguvernamentală Ucraina-UE, în cadrul căreia clusterele 2 și 3 ar putea fi deschise oficial.

Anterior, Ungaria a blocat timp de câteva luni aprobarea rezultatelor procesului de screening pentru clusterele 2 și 3, iar din această cauză Ucraina nu a putut trece la etapele următoare ale deschiderii acestora.

La 1 octombrie, în Rada Supremă a fost înregistrat un proiect de lege privind educația în limbile minorităților naționale, a cărui aprobare a contribuit la eliminarea blocajului impus de Ungaria asupra clusterelor.

Editor : Ș.A.

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