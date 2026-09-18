Ungaria și-ar putea asigura aprovizionarea cu gaze fără a apela la resursele rusești, spune ministrul Energiei

Ungaria ar putea renunța la gazele rusești, potrivit ministrului Economiei și Energiei, István Kapitány, care a prezentat, de asemenea, planurile privind centrala de la Paks, energia regenerabilă și sprijinul specific acordat motorinei, scrie Daily News Hungary.

Ungaria poate respecta reglementările Uniunii Europene şi să elimine complet dependenţa de gazul rusesc într-un interval de un an, a declarat vineri ministrul Economiei, o declaraţie care marchează o schimbare semnificativă de poziţie faţă de politicile promovate sub fostul premier Viktor Orban.

Într-un interviu pentru site-ul independent de ştiri Telex, Istvan Kapitany a spus că Ungaria dispune de suficiente conexiuni prin conducte pentru a se aproviziona cu gaze din alte surse, la preţuri competitive. De asemenea, Kapitany a spus că Guvernul de la Budapesta reanalizează proiectul de extindere a singurei centrale nucleare, atribuit unei companii ruseşti, şi poartă discuţii cu furnizori pentru a-şi diversifica sursele de aprovizionare cu ţiţei, reducând astfel dependenţa de petrolul rusesc.

Se preconizează că guvernul va finaliza revizuirea proiectului centralei nucleare Paks II până la sfârșitul anului. Ulterior, se va lua o decizie cu privire la necesitatea menținerii reactoarelor suplimentare în cadrul sistemului energetic al Ungariei. În același timp, autoritățile analizează dacă durata de funcționare a reactoarelor existente din cadrul centralei Paks I poate fi prelungită dincolo de 2032 cu încă 20 de ani.

Kapitány a subliniat, de asemenea, necesitatea extinderii semnificative a capacității de stocare a energiei. Capacitatea solară a Ungariei a depășit deja 8.000 de megawați, dar capacitatea de stocare nu a crescut în același ritm. El a susținut că o capacitate suplimentară de stocare, împreună cu energia solară și eoliană, ar contribui la reducerea dependenței țării de importurile de energie.

Ministrul a indicat, de asemenea, nivelurile scăzute ale apei Dunării din această vară ca dovadă a necesității unei pregătiri mai temeinice pentru efectele schimbărilor climatice.

Guvernul afirmă că gazul rusesc ar putea fi înlocuit chiar în viitorul apropiat

Ungaria ar putea fi pregătită să pună capăt dependenței sale de gazul rusesc până în octombrie anul viitor, în conformitate cu termenul limită stabilit de Uniunea Europeană, a declarat István Kapitány.

"Dacă situaţia evoluează aşa cum se prefigurează în prezent, aprovizionarea cu gaze a Ungariei poate, şi va fi asigurată, din alte surse în luna octombrie 2027", a spus Kapitany, făcând aluzie la termenul-limită până la care statele membre UE trebuie să înceteze importurile de gaze naturale din Rusia.

Ministrul Economiei și Energiei a afirmat că Ungaria este pregătită pentru iarna care urmează, nivelurile de stocare a gazului fiind considerate adecvate și neexistând probleme fizice de aprovizionare. El a susținut că gazul rusesc a fost dominant în primul rând pentru că, din punct de vedere istoric, a reprezentat cea mai economică opțiune, și nu pentru că sursele alternative nu ar fi disponibile.



Kapitány nu a dezvăluit cu cât a scăzut dependența Ungariei de gazul rusesc în ultimele luni. Cu toate acestea, el a afirmat că, dacă tendințele actuale se mențin conform așteptărilor, aprovizionarea din alte surse va fi suficientă pentru a satisface nevoile țării până la data-limită stabilită de UE. Ungaria discută, de asemenea, cu Croația despre o utilizare mai intensă a conductei de petrol din Marea Adriatică, cu scopul de a o exploata la capacitate maximă, potrivit ministrului.

Renunțare la abordarea precedesorului Viktor Orban

Aceste declaraţii semnalează disponibilitatea premierului Peter Magyar de a renunţa la abordarea predecesorului Viktor Orban faţă de Rusia. În cei 16 ani la guvernare, încheiaţi odată cu alegerile din aprilie, Orban a mizat tot mai mult pe Moscova pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei, chiar şi în timp ce celelalte state UE luau măsuri pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia, mai ales după declanşarea invaziei ruseşti în Ucraina.



Orban susţinea că Ungaria, o ţară fără ieşire la mare, nu are alte opţiuni pentru a-şi asigura securitatea energetică decât Rusia. În schimb, criticii afirmă că această politică a transformat Budapesta într-un instrument al Kremlinului, izolând Ungaria.



Decizia Guvernului Orban de a anula o licitaţie internaţională pentru extinderea centralei nucleare Paks şi de a atribui contractul companiei ruse Rosatom în 2014 este considerată elementul central al aprofundării relaţiilor Ungariei cu Rusia.



Kapitany a precizat că proiectul extinderii centralei nucleare Paks, care înregistrează întârzieri de câţiva ani, este în prezent reanalizat şi că până la sfârşitul anului se va decide dacă mai este necesară extinderea centralei. Ministrul ungar al Energiei a menţionat progresele tehnologice care ar putea permite prelungirea, cu încă 20 de ani, a duratei de viaţă a celor patru reactoare nucleare care funcţionează în prezent. "Analiza este încă în curs; o vom finaliza până la sfârşitul anului şi atunci vom decide dacă Ungaria are nevoie de noi unităţi nucleare în mixul său energetic", a declarat Kapitany pentru Telex. El a precizat că evaluarea se desfăşoară într-o manieră "deschisă şi complet obiectivă".



Pe lângă diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, Ungaria urmăreşte şi reducerea importurilor, în special în ceea ce priveşte energia electrică. Planurile autorităţilor de la Budapesta prevăd creşterea capacităţii de stocare a energiei şi deschiderea ţării către investiţii majore în energie eoliană.

Subvenția pentru motorină

Guvernul intenționează să acorde o subvenție lunară de 5.000 HUF (13,74 EUR) pentru motorină unui grup mai restrâns de șoferi.

Kapitány a afirmat că ar putea fi eligibili între 900.000 și 1 milion de șoferi, măsura costând bugetul de stat aproximativ 10 miliarde HUF (aproximativ 27,5 milioane EUR) pe lună, sau 40 de miliarde HUF (aproape 110 milioane EUR) în total. El a comparat această măsură cu precedentul plafon universal al prețului combustibilului, care, potrivit lui, costa aproximativ 50 de miliarde de forinți (aproape 137,5 milioane de euro) pe lună.



În ceea ce privește economia, Kapitány a afirmat că ar trebui să se pună un accent mai mare pe îmbunătățirea productivității întreprinderilor mici și mijlocii și pe integrarea unui număr mai mare dintre acestea în lanțurile de aprovizionare maghiare.

De asemenea, el a declarat că se așteaptă ca impozitul pe avere propus să îl afecteze personal, descriindu-l ca o formă de contribuție socială din partea membrilor mai înstăriți ai societății.







Editor : M.C