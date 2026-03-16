Ungaria și Slovacia își vor conecta rafinăriile ca să scape de „șantajul ucrainenilor”

Ungaria și Slovacia vor construi o conexiune directă între rafinăriile lor de petrol din Bratislava și Százhalombatta pentru a limita ceea ce Budapesta descrie ca fiind potențialul de șantaj al conducerii ucrainene, a declarat luni la Bruxelles ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, citat de TASR și Agerpres.

Șeful diplomației ungare a anunțat, într-o conferință de presă de după o reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al UE, că a semnat un acord important mai devreme în cursul zilei cu ministrul slovac al economiei, Denisa Saková, în baza căruia cele două țări vor construi o nouă conductă care va lega rafinăriile din Bratislava și Százhalombatta. Aceasta ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului viitor.

„Va fi o conductă de 127 de kilometri, capabilă să transporte 1,5 milioane de tone de produse petroliere, motorină și benzină. Aceasta va reprezenta o valoare adăugată suplimentară pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei și poate proteja împotriva consecințelor războaielor din lume și a politicilor greșite ale Bruxelles-ului”, a menționat Szijjártó.

„Prin conectarea rafinăriilor de petrol de la Bratislava și Százhalombatta (...), atât Ungaria, cât și Slovacia vor fi mai protejate de genul de șantaj pe care îl experimentăm în prezent din partea ucrainenilor, cu sprijinul Berlinului și Bruxelles-ului”, a subliniat ministrul de externe ungar.

