Ungaria şi Slovacia vor contesta în justiție planul UE care le-ar interzice să importe gaz şi petrol din Rusia

Ungaria a anunţat miercuri că, împreună cu Slovacia, va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene planul care le va interzice statelor UE să importe gaz şi petrol din Rusia. Budapesta acuză că acest plan este un„dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„De îndată ce (planul) va fi aprobat în forma sa finală, îl vom contesta imediat la Curtea de Justiţie a UE”, a declarat presei, la Bruxelles, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, adăugând că Slovacia se va alătura Ungariei în acest demers.

Cele două ţări depind în mare măsură de importurile de energie din Rusia şi se opun întreruperii aprovizionării, argumentând că situaţia lor geografică de ţări fără ieşire la mare nu le oferă rute alternative viabile, întrucât cele care ar exista nu au capacitate suficientă şi sunt mai costisitoare.

Ideea interzicerii importurilor energetice ruseşti, impulsionată de Comisia Europeană, este „un dictat inacceptabil” şi respectarea unei asemenea decizii „politice şi ideologice” este „imposibilă”, a adăugat ministrul ungar.

Pe lângă faptul că această măsură va conduce la o „creştere dramatică a preţurilor”, a argumentat el în continuare, decizia „contravine complet tratatelor UE”, conform cărora aprovizionarea cu energie este o prerogativă naţională a statelor membre.

Ministrul ungar de externe a criticat şi stratagema folosită de Bruxelles pentru a neutraliza veto-ul ţării sale împotriva acestei măsuri în Consiliul UE, unde va fi tratată ca o simplă măsură comercială, astfel încât să poată fi adoptată prin majoritate calificată, în locul unanimităţii.

Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere legislativă pe această temă la începutul anului viitor, după ce negociatorii Consiliului UE (statele membre) şi ai Parlamentului European (PE) au convenit miercuri ca statele UE să sisteze complet importurile de gaze naturale din Rusia cel mai târziu la sfârşitul lunii octombrie 2027, iar la sfârşitul aceluiaşi an să înceteze de asemenea complet importurile de petrol rusesc, în timp ce importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor trebuie oprite chiar mai devreme, până cel târziu la sfârşitul anului 2026.

În urma invaziei ruse în Ucraina şi a sabotării conductelor Nord Stream, UE a adoptat deja o politică de reducere a importurilor de gaze naturale ruseşti, care au fost înlocuite parţial de gazele naturale lichefiate (GNL) importate în special din SUA, cantitatea de GNL necesară UE urmând să crească odată cu oprirea aprovizionării cu gaze naturale din Rusia.

Aduse cu nave transportatoare de gaz, gazele naturale lichefiate (GNL) sunt însă mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente. Blocul comunitar are însă nevoie de energie la preţuri reduse pentru a-şi menţine industriile competitive în concurenţa cu rivalii din China şi SUA, unde costurile energiei sunt de câteva ori mai mici.

