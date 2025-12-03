Live TV

Ungaria şi Slovacia vor contesta în justiție planul UE care le-ar interzice să importe gaz şi petrol din Rusia

Data publicării:
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea Europeană de Justiție. Foto: Shutterstock

Ungaria a anunţat miercuri că, împreună cu Slovacia, va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene planul care le va interzice statelor UE să importe gaz şi petrol din Rusia. Budapesta acuză că acest plan este un„dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

„De îndată ce (planul) va fi aprobat în forma sa finală, îl vom contesta imediat la Curtea de Justiţie a UE”, a declarat presei, la Bruxelles, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, adăugând că Slovacia se va alătura Ungariei în acest demers.

Cele două ţări depind în mare măsură de importurile de energie din Rusia şi se opun întreruperii aprovizionării, argumentând că situaţia lor geografică de ţări fără ieşire la mare nu le oferă rute alternative viabile, întrucât cele care ar exista nu au capacitate suficientă şi sunt mai costisitoare.

Ideea interzicerii importurilor energetice ruseşti, impulsionată de Comisia Europeană, este „un dictat inacceptabil” şi respectarea unei asemenea decizii „politice şi ideologice” este „imposibilă”, a adăugat ministrul ungar.

Pe lângă faptul că această măsură va conduce la o „creştere dramatică a preţurilor”, a argumentat el în continuare, decizia „contravine complet tratatelor UE”, conform cărora aprovizionarea cu energie este o prerogativă naţională a statelor membre.

Ministrul ungar de externe a criticat şi stratagema folosită de Bruxelles pentru a neutraliza veto-ul ţării sale împotriva acestei măsuri în Consiliul UE, unde va fi tratată ca o simplă măsură comercială, astfel încât să poată fi adoptată prin majoritate calificată, în locul unanimităţii.

Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere legislativă pe această temă la începutul anului viitor, după ce negociatorii Consiliului UE (statele membre) şi ai Parlamentului European (PE) au convenit miercuri ca statele UE să sisteze complet importurile de gaze naturale din Rusia cel mai târziu la sfârşitul lunii octombrie 2027, iar la sfârşitul aceluiaşi an să înceteze de asemenea complet importurile de petrol rusesc, în timp ce importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor trebuie oprite chiar mai devreme, până cel târziu la sfârşitul anului 2026.

În urma invaziei ruse în Ucraina şi a sabotării conductelor Nord Stream, UE a adoptat deja o politică de reducere a importurilor de gaze naturale ruseşti, care au fost înlocuite parţial de gazele naturale lichefiate (GNL) importate în special din SUA, cantitatea de GNL necesară UE urmând să crească odată cu oprirea aprovizionării cu gaze naturale din Rusia.

Aduse cu nave transportatoare de gaz, gazele naturale lichefiate (GNL) sunt însă mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente. Blocul comunitar are însă nevoie de energie la preţuri reduse pentru a-şi menţine industriile competitive în concurenţa cu rivalii din China şi SUA, unde costurile energiei sunt de câteva ori mai mici.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
3
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
Digi Sport
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Arrow 3 Germania
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei
US citizen Robert Gilman in cusca detinutilor la tribunal in rusia
Un fost puşcaş marin american închis în Rusia a mai primit doi ani de detenție. Ce acuzații i s-au adus lui Robert Gilman
Nicușor Dan.
Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor Dan: „Au apărut suficiente informaţii care să explice decizia”
peskov
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Kristóf Szalay-Bobrovniczky
Ministrul Apărării din Ungaria: Ucraina a pierdut războiul din punct de vedere militar. „1.000 de combatanți, scoși din luptă zilnic”
Recomandările redacţiei
coada la apa in campina unde e criza
Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi...
primaria capitalei
O nouă răsturnare de situație în ultimul sondaj de opinie pentru...
tanara care se uita pe o factura de utilitati si calculeaza cu calculator in fata
Liberalizarea prețurilor la gaze din 2026 va aduce facturi mai mari...
bolojan orban
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu omologul maghiar, Viktor Orban: „O...
Ultimele știri
Nouă persoane au fost puse sub acuzare pentru saluturi fasciste, într-o țară membră a Uniunii Europene
CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei
Oglinzi de un milion de euro bucata, fabricate în România cu tehnologie japoneză de ultimă generație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Fanatik.ro
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și...
Adevărul
Comoara ascunsă sub copac: brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Playtech
Este bine să lași încălzirea oprită când pleci de acasă? Ce spun tehnicienii despre centralele moderne
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Cine l-a ajutat pe Jeremy Allen White să depășească provocările din timpul filmărilor pentru „Springsteen”...
Adevarul
Atac asupra conductei Drujba: Ungaria și Slovacia, afectate de blocajul petrolier rusesc
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Sigourney Weaver crede că filmele SF nu sunt înțelese de critici. Pelicula despre care spune că a fost...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...