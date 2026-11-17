Traficul feroviar dintre Ungaria și Ucraina va fi suspendat în zilele de 17 și 18 noiembrie, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în apropierea gării din orașul ucrainean Mukacevo. Prim-ministrul Péter Magyar a anunțat acest lucru pe Facebook marți, conform Reuters și Telex, preluate de Berliner Zeitung. Măsura va fi în vigoare de marți și miercuri.

Atacul a avut loc în regiunea Transcarpatia, din vestul Ucrainei, unde drone rusești au vizat mai multe zone, inclusiv împrejurimile orașelor Mukacevo și Ujhorod. Autoritățile ucrainene au anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat mai multe aparate de zbor, în timp ce pagubele provocate de lovituri erau evaluate.



„O dronă rusească s-a prăbușit recent în Transcarpatia, la 300 de metri de gara Mukacevo. Echipajul ungar al unui tren care sosea din Ungaria a fost rugat să evacueze garnitura de tren”, a declarat Magyar pentru Reuters. Ucraina a declarat marți că a suferit pene de curent în opt regiuni din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice. Ucraina a lansat, de asemenea, atacuri asupra Podului Crimeii pentru a doua zi consecutiv.

Conform Telex, Magyar a cerut, de asemenea, parlamentarilor opoziției din Parlament să „își reconsidere poziția față de război”. „Argumentul repetat frecvent a fost: «Dar cel puțin Transcarpatia, cel puțin satele locuite de maghiari, nu sunt atacate». Vă îndemn să încetați incitarea și minciunile și, în sfârșit, să apărați frații și surorile noastre maghiare din Transcarpatia – nu doar cu vorbe”, ar fi spus el.

Incidentul feroviar s-a produs în contextul unui atac cu drone rusești asupra regiunii. Unul dintre obiectivele vizate a fost o zonă industrială din Mukacevo. În urma acestui atac nu au fost raportate victime, potrivit informațiilor disponibile la momentul anunțului.



O minoritate etnică maghiară trăiește în regiunea de vest a Ucrainei. Poziția geografică a Transcarpatiei a protejat-o până acum relativ bine de atacurile rusești, a declarat ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, potrivit Reuters. Cu toate acestea, Orbán a declarat că se așteaptă ca regiunea să devină, de asemenea, o țintă a atacurilor rusești în viitor.

Anita Orbán a declarat că regiunea Transcarpatia a fost atacată de drone rusești de tip Geran-2, în trei valuri.

Anita Orbán a avertizat că atacurile asupra regiunii ar putea continua. Ea a atras atenția asupra riscurilor la care este expusă populația civilă, în condițiile în care infrastructura energetică a Ucrainei se confruntă deja cu probleme în mai multe zone.

Ministrul a vorbit despre posibilitatea intensificării atacurilor asupra instalațiilor de producere a energiei electrice. O astfel de evoluție ar putea afecta alimentarea cu electricitate, încălzire și apă a unor orașe ucrainene, într-un moment în care se apropie sezonul rece.

Editor : M.C