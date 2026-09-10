Ungaria vrea să adopte euro, și populația sprijină ideea. Va îndeplini criteriile de aderare până în 2030, spune Peter Magyar

Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, a declarat că țara sa ar putea îndeplini criteriile economice ale Uniunii Europene pentru adoptarea euro până în 2030, stabilind cel mai clar calendar de până acum pentru parcursul către moneda comună. „Ne dorim o introducere a monedei euro cu succes, nu neapărat una rapidă, dar, bineînțeles, dacă este rapidă, nimeni nu va obiecta”, a spus joi Mihaly Varga, șeful Băncii Centrale a Ungariei, la cea de-a 64-a Întâlniri Itinerante a Economiștilor.

Potrivit lui Mihály Varga, condițiile pentru o introducere reușită sunt sprijinul social, o economie reală pregătită și o strategie clară și lipsită de ambiguitate., scrie portofolio.hu.

Adoptarea monedei euro ar fi o decizie politică separată, care ar necesita consultarea publică, a declarat premierul, după discuțiile purtate la Budapesta cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, scrie Bloomberg.

Nu există o țintă oficială

Deși Ungaria nu are o dată țintă oficială pentru aderarea la moneda unică, partidul Tisza al lui Magyar a făcut din aderarea la zona euro elementul central al planurilor sale economice. Dornică să refacă legăturile cu UE, care s-au deteriorat pe parcursul celor 16 ani de guvernare ai predecesorului său, Viktor Orbán, noua administrație susține că disciplina impusă de traiectoria de aderare va aduce beneficii cu mult înainte de adoptarea monedei.

„Calea către îndeplinirea criteriilor poate aduce, în sine, un fel de stabilitate, o încredere în rândul întreprinderilor, investitorilor și consumatorilor, care, la rândul său, poate contribui la dezvoltarea țării”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă alături de Pierrakakis, care este și ministrul de Finanțe al Greciei.

Cel mai dificil criteriu de convergență de îndeplinit

Regula de la Maastricht privind datoria publică – conform căreia aceasta nu trebuie să depășească 60% din produsul intern brut – va fi probabil cel mai dificil criteriu de convergență de îndeplinit, a afirmat Magyar. Cu toate acestea, simplul fapt de a urmări îndeplinirea cerințelor va aduce beneficii Ungariei, randamentele obligațiunilor și primele de risc mai scăzute rezultate din acest efort generând economii anuale de sute de miliarde de forinți pentru buget, a adăugat el.

„Anul 2030 este o dată-țintă realistă pentru ca Ungaria să îndeplinească criteriile de la Maastricht”, a afirmat Magyar, adăugând că nu vor fi necesare măsuri de austeritate.

Mihaly Varga subliniază că, conform ultimelor sondaje, 80% din populația ungară susține în prezent introducerea monedei euro, însă ungarii rămân, ca de obicei, sceptici.

Ungaria se angajează să adopte moneda euro într-o situație dificilă în comparație cu alte țări din Europa Centrală și de Est, mai spune guvernatorul ungar.

„Acest lucru se reflectă în încetinirea creșterii economice, provocările demografice, creșterea nivelului datoriei, o incertitudine economică sporită și mai multe șocuri ale ofertei. Europa este deosebit de vulnerabilă la aceste șocuri globale, deoarece perturbările lanțului de aprovizionare au dus în mod repetat la presiuni inflaționiste și la perspective de creștere mai slabe în ultimii ani”, explică Varga.

Traiectorie fiscală mult mai strictă

În plus, ponderile ridicate ale datoriei și randamentele în creștere determină o traiectorie deosebit de strânsă a deficitului, deoarece atât ponderea datoriei, cât și cheltuielile cu dobânzile sunt în prezent mult mai mari decât în ​​perioada anterioară anului 2020.

„Toate acestea înseamnă că, în prezent, condițiile pentru adoptarea monedei euro pot fi îndeplinite doar printr-o traiectorie fiscală mult mai strictă decât înainte”, e de părere guvernatorul Băncii Ungariei.

Editor : M.C