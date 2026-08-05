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Unitate de rachete nord-coreeană dislocată în Rusia pentru războiul din Ucraina. Ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice

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Unitate de rachete nord-coreeană, dislocată în vestul Rusiei, ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice pentru atacuri asupra Ucrainei. Foto: Profimedia
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O unitate de rachete nord-coreeană a început să fie dislocată în vestul Rusiei şi ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice şi şase lansatoare pentru atacuri împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al agenţiei de informaţii militare a Ucrainei, citat de Reuters.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de sisteme de apărare aeriană de ultimă generaţie, iar Rusia a încercat să profite de această situaţie folosind mai multe rachete balistice, care sunt deosebit de greu de doborât, potrivit News.ro.

Rusia a lansat zeci de rachete balistice nord-coreene asupra Ucrainei încă de la sfârşitul anului 2023, dar desfăşurarea forţelor de rachete nord-coreene ar reprezenta o extindere a cooperării militare deja extinse dintre Moscova şi Phenian.

Andrii Cerniak, din cadrul Direcţiei Principale de Informaţii a Ucrainei, a declarat că Rusia intenţionează să staţioneze unitatea de rachete, formată din aproximativ 90 de membri ai personalului nord-coreean, în regiunea Voronej din vestul Rusiei, în cadrul Brigăzii 112 de Rachete.

Phenian a trimis deja un nou lot de 40 de rachete KN-23 şi KN-24, împreună cu personalul necesar, către Rusia, dar configuraţia desfăşurării şi numărul total de rachete vor fi stabilite în cadrul unor discuţii la nivel înalt care vor avea loc luna viitoare, a spus el.

Rusia se aşteaptă ca desfăşurarea să implice 120 de rachete balistice nord-coreene şi şase lansatoare, a spus el.

Nu este clar ce rol precis ar juca nord-coreenii în operaţiunile ruseşti cu rachete.

Desfăşurarea descrisă de Cerniak pare să coincidă cu faptul că, săptămâna trecută, Rusia a lansat către Ucraina primele două rachete nord-coreene de la august anul trecut.

Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă, un think tank cu sediul în Philadelphia, a declarat că resursele nord-coreene reprezintă o ameninţare semnificativă pentru Kiev.

„Apărarea împotriva rachetelor balistice este una dintre cele mai mari vulnerabilităţi ale Ucrainei, astfel încât orice creştere a numărului de rachete balistice cu care se confruntă va reprezenta o provocare şi mai mare", a spus el.

O preocupare deosebit de mare pentru Ucraina va fi starea apărării sale aeriene în această iarnă, când Rusia ar putea viza din nou reţeaua electrică cu atacuri intense, la fel ca în anii trecuţi, a adăugat el.

Reuters nu a putut verifica în mod independent afirmaţiile lui Cerniak, despre care acesta a spus că se bazează pe informaţii secrete care nu pot fi dezvăluite din cauza caracterului sensibil al acestora.

Ministerul Apărării din Rusia şi ambasada Coreei de Nord la Naţiunile Unite din New York nu au răspuns

Coreea de Nord a devenit un aliat apropiat al Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, iar cele două puteri au semnat un pact de apărare reciprocă în 2024.

Coreea de Nord a furnizat milioane de obuze de artilerie pentru efortul de război al Rusiei şi a trimis 14.000 de soldaţi în regiunea Kursk din Rusia pentru a respinge o incursiune terestră ucraineană în 2024, afirmă oficialii ucraineni.

Săptămâna trecută, autorităţile ucrainene au declarat că o rachetă nord-coreeană a distrus complet o casă din satul Radușne, situat în centrul Ucrainei, ucigând cel puţin cinci membri ai aceleiaşi familii.

Cerniak a afirmat că atacul de săptămâna trecută a fost primul înregistrat în care s-au folosit rachete balistice nord-coreene din august 2025 şi că acestea proveneau din noul lot de 40 de rachete, confirmând informaţiile anterioare ale Reuters.

Rachetele nord-coreene KN-23 şi KN-24 au o rază de acţiune mai mare şi o încărcătură utilă mai mare decât echivalentul rus, Iskander, dar sunt mult mai puţin precise şi au fost asociate cu atacuri care au provocat un număr mare de victime în rândul civililor, afirmă surse militare ucrainene.

Utilizarea rachetelor KN-23/24 se înscrie într-un tipar în care Rusia a încercat să folosească mai multe rachete balistice, precum modelul său Iskander 9M723, care pot fi oprite doar de sistemele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA.

Rusia a început să lanseze rachete KN-23 şi KN-24 asupra Ucrainei spre sfârşitul anului 2023. Coreea de Nord a furnizat 150 de astfel de rachete între sfârşitul anului 2023 şi august 2025, a afirmat Cerniak.

El a precizat că în regiunea rusă Kursk, care se învecinează cu Ucraina, se află aproximativ 9.500 de soldaţi nord-coreeni, dar că aceştia nu sunt implicaţi în prezent direct în operaţiuni militare împotriva Ucrainei.

Zelenski a declarat luna trecută că Kremlinul dorea ca Coreea de Nord să trimită încă 30.000 de soldaţi şi că erau în curs pregătiri din partea Rusiei pentru a-i primi în regiunea Voronej.

Editor : M.B.

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