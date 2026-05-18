Unitatea specială „Artan” a cucerit Stepnohirsk și se pregătește de contraatacul rușilor. „Fiecare clădire, verificată de surprize”

Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Soldații unității speciale „Artan” a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, împreună cu unitățile învecinate ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, au alungat invadatorii ruși din pozițiile fortificate din Stepnohirsk.

Potrivit Ukrinform, Direcția Principală de Informații (HUR) a raportat acest lucru pe Facebook și a publicat imagini video ale operațiunii de luptă.

„Imagini exclusive ale acțiunilor intense de luptă ale trupelor de asalt din unitatea specială „Artan” a HUR în Stepnohirsk, pe frontul din Zaporojie”, se arată în comunicat.

În timpul operațiunii, care a fost desfășurată în strânsă coordonare cu unitățile adiacente, forțele speciale ale serviciului de informații militare au desfășurat o serie de acțiuni ofensive active menite să-i alunge pe invadatorii ruși și să stabilizeze situația din oraș.

„Vehiculul folosit de grupurile de asalt ale forțelor speciale HUR pentru a avansa către pozițiile inamice a fost ținta unei „drone de așteptare” FPV inamice, dar a fost distrusă cu sânge rece”, a raportat HUR.

Potrivit armatei, ca urmare a luptelor în condiții urbane dificile, forțele de ocupație ruse au fost alungate din pozițiile fortificate, iar locațiile cheie din Stepnohirsk au trecut sub controlul Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei.

Potrivit comandantului Artan, Viktor Torkotyuk, „acțiunile de asalt au fost desfășurate în mod coordonat, folosind recunoaștere aeriană și lovituri precise de foc. Fiecare clădire a fost verificată pentru a depista „surprize” și personal inamic rămas. Nu excludem că inamicul va continua încercările de a reintra în oraș, dar suntem pregătiți pentru acest lucru.”

După cum a raportat anterior Ukrinform, Forțele de Apărare ale Ucrainei au recâștigat controlul asupra satului Odradne și a zonelor înconjurătoare din regiunea Harkov.

Editor : Sebastian Eduard

