Unitățile de asalt ale Forțelor Armate Ucrainene au avansat până la o milă (1,6 km) în mai multe sectoare din regiunea Donețk, potrivit comandantului Oleksandr Sirski.

„Unitățile de asalt au avansat până la 1,6 km pe unele axe. Mulțumesc tuturor apărătorilor ucraineni care distrug inamicul. Doresc să felicit în mod special apărătorii din Regimentul 33 de Asalt Separate și Batalionul 253”, a declarat Sirski, citat de Statul Major ucrainean prin intermediul Telegram, scrie Kyiv Post.

În ciuda încercărilor repetate și eșuate ale forțelor ruse de a avansa, soldații ucraineni au desfășurat operațiuni de căutare și eliminare pe o suprafață de 3,4 km pătrați în districtul Pokrovsk din regiunea Donețk în ultima zi.

Până în dimineața zilei de 13 octombrie, în cadrul operațiunii din Dobropillia, au fost eliberați 182,4 km pătrați, iar 224,7 km pătrați au fost curățați de grupurile ruse de sabotaj și recunoaștere.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 190 de ciocniri de luptă de-a lungul întregii linii de front. Forțele ucrainene au lovit șapte zone de concentrare a trupelor și echipamentelor rusești, potrivit Statului Major General.

Asaltul Azov

Potrivit serviciului de presă al Primului Corp al Gărzii Naționale Azov, Rusia a lansat un asalt folosind 16 vehicule blindate, inclusiv vehicule de luptă ale infanteriei, tractoare blindate ușoare multifuncționale și tancuri.

Trupele ruse au încercat să străpungă apărarea AFU spre Mirnohrad și Razine, concentrându-și eforturile principale pe capturarea satului Shakhove.

În timpul bătăliei, unitățile ucrainene au distrus nouă vehicule de luptă ale infanteriei, patru transportoare blindate de personal, trei tancuri și trei motociclete.

Pierderile totale ale Rusiei s-au ridicat la 78 de soldați.

Azov a raportat că forțele ruse au folosit din nou tactica obișnuită: motocicliștii au condus prima val, urmați de vehicule blindate care transportau infanteria.

Folosind sisteme de război electronic pentru a suprima dronele ucrainene, trupele ruse au încercat să mute infanteria în așezări pentru a stabili puncte de sprijin, dar asaltul a fost complet zădărnicit datorită teritoriului minat în prealabil și acțiunilor coordonate ale artileriei, unităților Gărzii Naționale, sistemelor fără pilot și altor forțe ale AFU.

Istoria Dobropillia

În septembrie, forțele ucrainene au preluat inițiativa în sectorul Dobropillia și au lansat o contraofensivă.

La sfârșitul lunii septembrie, președintele Volodimir Zelenski a raportat că în zonele Dobropillya și Pokrovsk forțele ruse au încercat să încercuiască trupele ucrainene, dar, în schimb, acțiunile de contraofensivă ucrainene au permis forțelor de la Kiev să încercuiască rușii.

„Înțelegem că Rusia va transfera acum personal acolo pentru a încerca să-și mențină pozițiile”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Moscova a desfășurat deja Brigada 61 de marină a Rusiei în zonă, în încercarea de a opri avansul Ucrainei.

Pe 23 septembrie, Zelenski i-a spus președintelui american Donald Trump, la New York, că soldații ucraineni au reușit să încercuiască 1.000 de soldați ruși în timpul operațiunii.

