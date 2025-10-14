Live TV

Video Unitățile de asalt ale Ucrainei au avansat 1,6 km în Donețk. Brigada Azov a respins atacul rus și a eliminat 78 de soldați

Data actualizării: Data publicării:
Lupte în Donețk
Iryna Rybakova/Press Service/REUTERS
Din articol
Asaltul Azov Istoria Dobropillia

Unitățile de asalt ale Forțelor Armate Ucrainene au avansat până la o milă (1,6 km) în mai multe sectoare din regiunea Donețk, potrivit comandantului Oleksandr Sirski.

„Unitățile de asalt au avansat până la 1,6 km pe unele axe. Mulțumesc tuturor apărătorilor ucraineni care distrug inamicul. Doresc să felicit în mod special apărătorii din Regimentul 33 de Asalt Separate și Batalionul 253”, a declarat Sirski, citat de Statul Major ucrainean prin intermediul Telegram, scrie Kyiv Post.

În ciuda încercărilor repetate și eșuate ale forțelor ruse de a avansa, soldații ucraineni au desfășurat operațiuni de căutare și eliminare pe o suprafață de 3,4 km pătrați în districtul Pokrovsk din regiunea Donețk în ultima zi.

Până în dimineața zilei de 13 octombrie, în cadrul operațiunii din Dobropillia, au fost eliberați 182,4 km pătrați, iar 224,7 km pătrați au fost curățați de grupurile ruse de sabotaj și recunoaștere.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 190 de ciocniri de luptă de-a lungul întregii linii de front. Forțele ucrainene au lovit șapte zone de concentrare a trupelor și echipamentelor rusești, potrivit Statului Major General.

 

Asaltul Azov

Potrivit serviciului de presă al Primului Corp al Gărzii Naționale Azov, Rusia a lansat un asalt folosind 16 vehicule blindate, inclusiv vehicule de luptă ale infanteriei, tractoare blindate ușoare multifuncționale și tancuri.

Trupele ruse au încercat să străpungă apărarea AFU spre Mirnohrad și Razine, concentrându-și eforturile principale pe capturarea satului Shakhove.

În timpul bătăliei, unitățile ucrainene au distrus nouă vehicule de luptă ale infanteriei, patru transportoare blindate de personal, trei tancuri și trei motociclete.

Pierderile totale ale Rusiei s-au ridicat la 78 de soldați.

Azov a raportat că forțele ruse au folosit din nou tactica obișnuită: motocicliștii au condus prima val, urmați de vehicule blindate care transportau infanteria.

Folosind sisteme de război electronic pentru a suprima dronele ucrainene, trupele ruse au încercat să mute infanteria în așezări pentru a stabili puncte de sprijin, dar asaltul a fost complet zădărnicit datorită teritoriului minat în prealabil și acțiunilor coordonate ale artileriei, unităților Gărzii Naționale, sistemelor fără pilot și altor forțe ale AFU.

Istoria Dobropillia

În septembrie, forțele ucrainene au preluat inițiativa în sectorul Dobropillia și au lansat o contraofensivă.

La sfârșitul lunii septembrie, președintele Volodimir Zelenski a raportat că în zonele Dobropillya și Pokrovsk forțele ruse au încercat să încercuiască trupele ucrainene, dar, în schimb, acțiunile de contraofensivă ucrainene au permis forțelor de la Kiev să încercuiască rușii.

„Înțelegem că Rusia va transfera acum personal acolo pentru a încerca să-și mențină pozițiile”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Moscova a desfășurat deja Brigada 61 de marină a Rusiei în zonă, în încercarea de a opri avansul Ucrainei.

Pe 23 septembrie, Zelenski i-a spus președintelui american Donald Trump, la New York, că soldații ucraineni au reușit să încercuiască 1.000 de soldați ruși în timpul operațiunii.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digi Sport
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în...
Ilie Bolojan.
Sudalma edililor pentru Ilie Bolojan, potrivit Olguței Vasilescu...
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Ultimele știri
Tragedie în Venezuela: 14 mineri morți, după ce galeria în care lucrau a fost inundată de puhoaie
„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Radoslaw Sikorski-drona-octombrie 2025
Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, avertizează Radoslaw Sikorski
cladire apartamente-ucraina (1)
„Războiul Rusiei reprezintă un risc pentru toți”, susține un oficial NATO. Moscova, acuzată că încalcă toate principiile fundamentale
Ajutor militar
Institutul Kiel: Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în această vară
onu ucraina
Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei
Mihail Hodorkovski
FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste”
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a...
Adevărul
Fabricile chineze, în spatele exploziei dronelor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina
Playtech
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”...
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor...
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"