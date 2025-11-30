Unitățile germane care controlează sistemele Patriot din Polonia, activate vineri din cauza MiG-urilor Rusiei

Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei, informează Agerpres. Potrivit ediţiei de duminică a ziarului „Bild”, avioane de vânătoare ruseşti model MiG-31 au zburat vineri în direcţia Poloniei şi au provocat reacţia apărării aeriene poloneze şi a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei ţări.

„Armata poloneză şi forţele NATO staţionate acolo au reacţionat rapid şi au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă”, a menţionat „Bild”.

„Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice”, a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaţionale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de graniţa Poloniei cu Ucraina.

Editor : B.E.